Baufi24 zu EZB-Zinssenkung: „Das Opportunitätsfenster steht offen“

Marktauguren rechnen bis Jahresende mit einer weiteren Zinssenkung von 25 Basispunkten, mutmaßlich im Dezember. Wie weit der neue Zinssenkungszyklus 2025 geht, erscheint indes weiter ungewiss. Einerseits ist das von der Europäischen Zentralbank (EZB) mittelfristig ausgegebene Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent in unmittelbare Nähe gerückt. So gab die Inflationsrate im August in der Eurozone auf 2,2 Prozent nach, während in der Bundesrepublik gar das Dreijahrestief von 1,9 Prozent festgestellt wurde.

Andererseits hat sich die Konjunkturlage in Euroland und speziell beim Sorgenkind Deutschland zuletzt weiter eingetrübt. So rechnet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) auch 2024 mit einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Eurozone – ein Szenario, das im kommenden Jahr weitere Zinsschritte nach unten nötig machen könnte.

Bauzinsen schon um fast ein Prozent gesunken

Am Hypothekenmarkt wird das Szenario längst gespielt. Die Bauzinsen notieren aktuell bei um 3,20 Prozent auf dem tiefsten Stand des Jahres; während Top-Konditionen sogar unter der Drei-Prozent-Marke bei erstrangiger Finanzierung zu haben sind. Gegenüber den Spitzenwerten 2022/23 haben sich Bauzinsen damit fast um ein Prozent nach unten bewegt.

Das Umfeld für interessierte Käufer hat sich weiter verbessert. Tatsächlich erscheint der Zeitpunkt zum Erwerb eines Eigenheims so ideal wie seit Jahren nicht mehr, weil die Immobilienpreise zwar zuletzt erkennbar einen Boden ausgebildet, aber noch nicht wieder signifikant angezogen haben. Immobilienaktien reflektieren diesen Trend mit zuletzt deutlich steigenden Notierungen an den Kapitalmärkten.

In anderen Worten: Das Opportunitätsfenster steht Häuslebauern in spe dank günstigerer Finanzierungsmöglichkeiten als noch vor Jahresfrist aktuell weit offen, droht sich jedoch im kommenden Jahr bei anziehenden Immobilienpreisen wieder zu schließen. Wer den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen will, sollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen.