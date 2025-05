Nachwehen der gestiegenen Bauzinsen: Darlehenssumme sinkt

Immobilienkäuferinnen und -käufer nehmen eine Darlehenssumme über 310.000 Euro auf. Damit sinkt der fremdfinanzierte Anteil im Vergleich zum Vormonat um 9.000 Euro. Ob das Minus den Beginn einer neuen Abwärtsentwicklung markiert, bleibt abzuwarten. Seit Anfang 2025 bewegt sich die Darlehenssumme mit geringfügigen Schwankungen in einem Korridor zwischen 310.000 Euro und 319.000 Euro.

Die Standardrate klettert im April auf 1.458 Euro. Damit ist sie nahezu gleichauf mit der Summe, die Kreditnehmende zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr gezahlt haben (1.448 Euro). Im Vergleich zum Vormonat ist allerdings ein Zuwachs in der monatlichen Belastung zu erkennen – die Auswirkungen der kurzzeitig gestiegenen Bauzinsen, die seit Mitte März Einfluss auf die Immobilienfinanzierung nahmen, machen sich hier bemerkbar.

Der Beleihungsauslauf liegt mit 86,19 Prozent im April wieder etwas höher als im März (85,57 Prozent), reicht aber nicht an die Werte des vergangenen Jahres heran. Im April bringen Darlehensnehmende zwar nicht so viel Eigenkapital in die Finanzierung ein wie im Vormonat, dennoch ist der fremdfinanzierte Anteil am Beleihungswert der Immobilie seit Beginn 2025 stabil unter 87 Prozent geblieben.

Die in die Immobilienfinanzierung einfließenden staatlichen Fördermittel der KfW verzeichnen mit Ausnahme vom Februar 2025 einen kontinuierlichen Rückgang im vergangenen halben Jahr: Der Anteil von KfW-Darlehen am gesamten Baufinanzierungsvolumen liegt im April bei 7,52 Prozent. Vor einem halben Jahr schlug dieser Wert noch höher aus (Oktober 2024: 9,34 Prozent).

Die Zinsbindung im April fällt mit zehn Jahren und sieben Monaten deutlich kürzer aus als in den Vormonaten. Auf demselben Niveau lag sie zuletzt vor rund 14 Jahren im Januar 2011. Der Tilgungssatz bleibt mit 1,73 Prozent nahezu stabil zum Vormonat (1,72 Prozent).