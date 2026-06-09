Destatis: Deutschland wird im Q1 wieder Netto-Exporteur von Strom – Preis bleibt offen

Im ersten Quartal 2026 sanken die Stromimporte um 15,5 Prozent, die Exporte stiegen um gut 20 Prozent. Unterm Strich stand nach vorläufigen Ergebnissen des Statistische Bundesamts (Destatis) ein Überschuss von 3,1 Milliarden Kilowattstunden. Ob auch finanziell ein Überschuss entstanden ist, bleibt allerdings offen: Zu welchen Preisen die Im- und Exporte im Durchschnitt erfolgten, wird in dieser Statistik nicht erfasst.

Insgesamt wurden im ersten Quartal 126,6 Milliarden Kilowattstunden Strom in Deutschland produziert und ins Stromnetz eingespeist. Dabei stammte über die Hälfte (53,3 Prozent) aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solar. Während die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen um fast 14 Prozent auf 67,5 Milliarden Kilowattstunden stieg, sank die konventionelle Stromerzeugung um knapp zwei Prozent zum Vorjahresquartal auf 59,1 Milliarden Kilowattstunden.

Der Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im ersten Quartal lag vor allem an einer starken Zunahme der Windkraft. Zum Vorjahresquartal stieg die Stromproduktion hier um fast 29 Prozent auf 42,8 Milliarden Kilowattstunden, ihr Anteil am gesamten inländisch produzierten und eingespeisten Strom wuchs auf ein Drittel. Im langfristigen Vergleich war die Stromerzeugung aus Windkraft im 1. Quartal 2026 laut Destatis allerdings durchschnittlich; die maßgebliche Ursache für den deutlichen Anstieg im Vorjahresvergleich war ein außergewöhnlich windarmes 1. Quartal 2025.

Dagegen schrumpfte die Stromerzeugung aus Photovoltaik zum Vorjahresquartal um 7,4 Prozent auf 10,3 Milliarden Kilowattstunden. Ihr Anteil am gesamten Strommix war Jahreszeit-typisch gering und sank auf 8,1 Prozent (1. Quartal 2025: 9,3 Prozent).

Weniger Strom aus Kohle, mehr aus Erdgas

Bei den konventionellen Energien sank die Stromerzeugung aus Kohle im ersten Quartal um gut fünf Prozent auf 30,5 Milliarden Kilowattstunden. Damit blieb Strom aus Kohle mit einem Anteil von knapp einem Viertel (24,1 Prozent) an der inländischen Stromerzeugung zweitwichtigster Energieträger. Die Stromproduktion aus Erdgas stieg um 3,2 Prozent.

Größter Abnehmer von Strom aus Deutschland war nach früheren Angaben der Bundesnetzagentur im ersten Quartal Österreich. Die größten Zuwächse gab es demnach bei den Exporten nach Dänemark und Norwegen. Deutlich weniger Strom wurde hingegen nach Frankreich geliefert. (auf Basis dpa-AFX)