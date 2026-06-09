Cash. Financial Advisors Awards 2026: Jetzt Produkte in 20 Kategorien einreichen

Am 18. September 2026 werden zum 24. Mal die Cash. Financial Advisors Awards vergeben. Sie zählen zu den bedeutendsten Produktauszeichnungen der Finanzdienstleistungsbranche.

Die Preisverleihung findet anlässlich der Cash.Gala statt – in diesem Jahr wieder in der bewährten Location auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese. Die Bewerbungsphase ist jetzt gestartet.

Jetzt ist es wieder an der Zeit, Produkte für die Wahl der Besten beim Medienhaus Cash. einzureichen. Die Frist zur Anmeldung der Produkte läuft bis zum 30. Juli 2026.

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Am 18. September werden im Ballsaal auf dem Süllberg die begehrten Cash. Financial Advisors Awards nunmehr zum 24. Mal von Cash. verliehen. In 2026 sind es 20 Kategorien aus den Produktsparten Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertanlagen, Digitalisierung und Immobilien, in denen Produkte ausgezeichnet werden.



Die Produktkategorien im Jahr 2026

– Private Altersvorsorge (Altersvorsorgedepot, Basis-Rente, Frühstarter-Rente)

– Fondspolicen

– Arbeitskraftabsicherung

– Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung

– Betriebliche Vorsorge (bAV, bKV, bAKS, bBU, bUV, bPV)

– Sachversicherung (Privat/Gewerbe)

– Sachwertanlagen (AIF) Deutschland

– Sachwertanlagen (AIF) International

– Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF)

– Digitale Produkte und Investments

– Regionen-Fonds (Global, USA, Europa, Asien)

– Anleihenfonds

– Rohstofffonds (Edelmetalle, Industriemetalle)

– Multi-Asset-Fonds

– Income-Fonds

– ESG-Fonds

– Themenfonds

– Active ETFs

– Wandelanleihenfonds

– Investmentfonds (sonstige)

Aus allen Bewerbungen werden in jeder der 20 Kategorien die besten Produkte nominiert.

Aus diesem erlauchten Kreis von Gewinnern kürt eine Fachjury den Sieger, der dann im Rahmen der festlichen Cash.Gala prämiert wird. Die Jury setzt sich aus einem Vertreter eines Analysehauses, eines führenden Branchenvertriebs sowie der Cash.-Redaktion zusammen. Die Beurteilung der eingereichten Produkte erfolgt nach dem Maßstab besonderer Leistungen in den folgenden Kriterien:

– innovativ

– transparent

– anlegerfreundlich und

– vermittlerorientiert.

Den Rahmen für die Verleihung der Financial Advisors Awards bildet die Cash.Gala – der Jour fixe der Finanzdienstleistungsbranche. Die Bekanntgabe der Sieger und Gewinner wird von den geladenen Gästen in jedem Jahr mit Hochspannung erwartet.