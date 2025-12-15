Bernd Zens neu im Aufsichtsrat der nordIX AG

Die Hauptversammlung des Hamburger Fixed Income-Manager nordIX AG hat am 9. Dezember Bernd Zens in den Aufsichtsrat berufen. Bernd Zens war viele Jahre Vorstandsmitglied der DEVK Versicherungen für Kapitalanlage und Risikomanagement. In diesem Zuge ist der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Peter Paulick nach Ablauf seines Mandats auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Peter Paulick gehörte dem Aufsichtsrat der nordIX AG seit der Gründung des Unternehmens an und hat das Hamburger Haus als Vorsitzender des Aufsichtsrats durch alle Entwicklungsphasen begleitet.

„nordIX verbindet genau die Eigenschaften, die mir in der Kapitalanlage wichtig sind: klare Fokussierung, hohe analytische Tiefe und ein sehr ausgeprägtes Bewusstsein für Risiken“, sagt Bernd Zens. „In einem Umfeld, in dem Zinsen, Regulierung und Marktvolatilität institutionelle Investoren vor immer komplexere Entscheidungen stellen, braucht es spezialisierte Anbieter mit stabilen Strukturen und langfristigem Denken. Ich freue mich darauf, die strategische Weiterentwicklung von nordIX im Aufsichtsrat zu begleiten.“

Auch für den Vorstand markiert der Wechsel im Aufsichtsrat einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Unternehmens. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Bernd Zens, der über umfassende Erfahrung in Kapitalanlage, Risikosteuerung und Regulierung verfügt“, betont Moritz Schildt, Gründer und Vorstand der nordIX AG. „Unser neues Aufsichtsratsmitglied kennt die Anforderungen institutioneller Anleger aus eigener Verantwortung sehr genau. Das ist für die nächste Entwicklungsphase der nordIX AG von großem Wert“, stellt Claus Tumbrägel heraus, ebenfalls Gründer und Vorstand. Der Aufsichtsrat wird gemeinsam mit dem Vorstand den eingeschlagenen Kurs fortsetzen, die Position der nordIX AG als spezialisierter Fixed-Income- und Private-Debt-Manager weiter schärfen und das Angebot für institutionelle Investoren, Vermögensverwalter und weitere professionelle Marktteilnehmer ausbauen.