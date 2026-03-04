Bitcoin-Miner: Steigende Kosten beschleunigen Strategiewechsel der Branche

Eine neuer Infografik-Marktreport von boersen-parkett.de zeigt eine deutliche Verschiebung im Geschäftsmodell vieler Bitcoin-Mining-Unternehmen. Während die Bitcoin-Reserven der Miner kontinuierlich sinken, steigen gleichzeitig die Produktionskosten deutlich an. Parallel dazu beschleunigt sich ein struktureller Wandel der Branche: Immer mehr Unternehmen wandeln ihre Infrastruktur in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing (HPC) um.

Derzeit halten Miner zusammen rund 1.801.272 Bitcoin. Der Trend ist rückläufig. In den vergangenen Monaten haben mehrere börsennotierte Unternehmen Teile ihrer Bestände verkauft oder ihre Treasury-Strategien angepasst. Branchenbeobachter werten die Reserven traditionell als Gradmesser für die wirtschaftliche Lage: In Phasen hoher Margen werden Bestände aufgebaut, bei steigendem Kostendruck dienen sie zur Finanzierung von Investitionen oder laufenden Ausgaben.

Nach Angaben der Infografik verstärkt sich dieser Trend. Neben operativen Zwängen spielen zunehmend strategische Überlegungen eine Rolle. Einige Unternehmen haben ihre Bilanzpolitik geändert und behalten sich ausdrücklich vor, Bitcoin flexibel zu veräußern.

Produktionskosten steigen deutlich

Zu den markanten Beispielen zählt Bitdeer, das seine Bitcoin-Reserven inzwischen vollständig auf null BTC reduziert hat. Auch MARA Holdings passt seine Treasury-Strategie an und signalisiert mehr Flexibilität im Umgang mit eigenen Beständen.

Der wirtschaftliche Druck wächst. Die durchschnittlichen Produktionskosten pro Bitcoin liegen aktuellen Daten zufolge bei rund 49.645 US-Dollar. 2024 betrugen sie noch etwa 32.216 US-Dollar. Innerhalb von zwei Jahren ist der Aufwand damit um mehr als 50 Prozent gestiegen.

Je nach Berechnungsmethode fallen die Werte noch höher aus. Werden neben den reinen Cash-Kosten auch Abschreibungen, Kapitalkosten und Infrastruktur berücksichtigt, reichen die sogenannten All-in-Kosten laut Analysten von 75.000 bis über 130.000 US-Dollar pro Bitcoin. Treiber dieser Entwicklung sind steigende Energiepreise, höhere Hardwarekosten und intensiverer Wettbewerb im Netzwerk.

KI und HPC gewinnen an Bedeutung

Vor diesem Hintergrund investieren mehrere große Mining-Unternehmen verstärkt in Infrastruktur für KI- und HPC-Anwendungen. Standorte werden zu Rechenzentren umgebaut, die künftig Rechenleistung für KI-Modelle bereitstellen sollen. Unternehmen wie Hive, Hut 8, TeraWulf oder Iren verfolgen entsprechende Strategien.

Riot Platforms hat Anfang des Jahres eine Vereinbarung mit dem Chip-Hersteller AMD geschlossen und zusätzlich Land in Texas erworben, um neue Rechenzentrumsprojekte zu entwickeln. Auch hier spielt der Druck von Investoren eine Rolle, das Geschäftsmodell stärker auf KI-Infrastruktur auszurichten.

Core Scientific hat im Januar mehr als 1.900 Bitcoin für rund 175 Millionen US-Dollar verkauft und damit seine Bestände reduziert. Gleichzeitig kündigt das Management an, das Mining nur noch begrenzt fortzuführen und Standorte in Colocation-Rechenzentren umzuwandeln.

Mining-Anteil am Umsatz könnte stark sinken

Branchendaten stützen die Entwicklung. Laut dem Bericht „Bitcoin Mining Outlook 2026“ von CoinShares verändert sich die Umsatzstruktur der größten Anbieter deutlich.

Bei den sechs größten Unternehmen mit bestehenden KI-Infrastrukturverträgen könnte der Anteil des klassischen Bitcoin-Minings am Gesamtumsatz stark zurückgehen. Anfang 2025 liegt er noch bei rund 85 Prozent der Einnahmen, bis Ende 2026 könnte er auf unter 20 Prozent sinken.

Damit zeichnet sich eine strukturelle Verschiebung ab: Aus reinen Blockchain-Betreibern werden zunehmend Anbieter digitaler Recheninfrastruktur, die ihre Kapazitäten flexibel zwischen Krypto-Mining und KI-Anwendungen einsetzen.