Bitcoin-Alarm – was Saylors Bitcoin-Verkauf für Anleger bedeutet

Es war nur ein kleiner Verkauf – und dennoch hat er den gesamten Bitcoin-Markt in Aufruhr versetzt. Strategy, das Unternehmen von Bitcoin-Evangelist Michael Saylor, hat Ende Mai 2026 erstmals seit vier Jahren Teile seiner Bitcoin-Reserven veräußert. Gerade einmal 32 Bitcoin wurden zwischen dem 26. und 31. Mai für rund 2,5 Millionen Dollar abgestoßen – ein Durchschnittspreis von 77.135 Dollar pro Coin. Für sich genommen eine Kleinstigkeit. Doch die symbolische Sprengkraft war enorm.

Michael Saylor hat Bitcoin nicht einfach nur gekauft. Er hat es zu seiner Religion gemacht. Jahrelang galt sein Credo „Never sell Bitcoin“ als eines der mächtigsten Narrative des Kryptomarkts. Strategy häufte unter seiner Führung insgesamt 843.706 Bitcoin an – zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.699 Dollar pro Coin. Das Unternehmen wurde zur größten institutionellen Bitcoin-Schatzkammer der Welt.

Umso größer der Schock, als bekannt wurde, dass Saylor erstmals seit 2022 Bitcoin verkauft hatte. Zwar hatte er Anleger auf der Hauptversammlung im ersten Quartal 2026 vorgewarnt, er werde wahrscheinlich etwas Bitcoin verkaufen, um eine Dividende zu finanzieren – nur um den Markt zu impfen. Doch als es tatsächlich geschah, reagierten die Märkte mit Panik.

Kurseinbruch nach symbolischem Verkauf

Die Reaktion war unmittelbar. Bitcoin fiel in der ersten Juni-Woche um mehr als 12 Prozent und unterschritt zeitweise die Marke von 61.000 Dollar. Gegenüber dem Allzeithoch von über 126.000 Dollar entspricht das einem Rückgang von mehr als 50 Prozent. Die Strategy-Aktie verlor allein am 2. Juni 9,3 Prozent an einem einzigen Handelstag.

Das Kuriose dabei: Der Verkauf war finanziell bedeutungslos. 32 Bitcoin entsprechen weniger als 0,004 Prozent des Gesamtbestands von Strategy. Was den Markt traf, war nicht die Menge – es war die Botschaft.

Das eigentliche Problem liegt tiefer. Mit dem Saylor-Verkauf bricht eines der zentralen Stütznarrative des Bullenmarkts weg. Der Gedanke, dass Strategy unter keinen Umständen verkaufen würde, galt als psychologischer Anker für institutionelle und private Anleger gleichermaßen. Dieser Anker hat sich nun – wenn auch minimal – gelöst.

Verkaufsdruck von mehreren Seiten

Hinzu kommt, dass der Saylor-Verkauf nicht allein steht. Gleichzeitig setzen auch sogenannte High-Conviction-Holder – langfristige Anleger, deren Bitcoin seit mindestens 155 Tagen unberührt blieb – auf Verkauf. In den ersten Juni-Tagen wurden rund 2,4 Milliarden Dollar an Bitcoin von dieser Gruppe abgestoßen. Parallel dazu verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-ETFs im Mai 2026 Rekordabflüsse in Milliardenhöhe.

Analysten identifizieren vier wesentliche Belastungsfaktoren. Erstens hat der Saylor-Verkauf gezeigt, dass selbst überzeugte Institutionen gelegentlich liquidieren – und das reicht, um Dominoeffekte auszulösen. Zweitens signalisieren die Milliardenabflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs, dass große Investoren Gewinne mitnehmen oder Risiko reduzieren. Drittens deutet der Verkaufsdruck erfahrener Langzeitinvestoren typischerweise auf Marktsättigung hin – nicht auf Panik, aber auf nachlassende Überzeugung. Viertens macht das makroökonomische Umfeld riskante Anlagen weniger attraktiv: Hartnäckige Inflation, verzögerte Zinssenkungen der US-Notenbank und hohe Anleiherenditen lenken Kapital in KI-Aktien, Gold und hochkarätige Tech-Börsengänge wie OpenAI oder SpaceX.

Die entscheidende Frage lautet: Ist das der Anfang eines schwerwiegenden Krypto-Crashs – oder nur eine heftige Korrektur in einem intakten Bullenmarkt?

Crash oder Korrektur?

Analysten sind gespalten. Optimisten verweisen darauf, dass Saylor selbst kurz nach dem Verkauf mit einem kryptischen Post auf Social Media neue Bitcoin-Käufe andeutete. Seine Nachricht „A good time to add more dots“ – eine Anspielung auf Strategys Bitcoin-Kaufhistorie – wurde als Signal für bevorstehende Zukäufe gewertet. Standard-Chartered-Analyst Geoffrey Kendrick erwartet sogar ein „aggressives Comeback“ beim Kauf.

Pessimisten hingegen sehen in der Kombination aus institutionellem Verkaufsdruck, ETF-Abflüssen und einer schwächelnden globalen Risikobereitschaft ein gefährliches Muster. Für sie ist der Saylor-Verkauf weniger ein einmaliges Ereignis als ein Symptom einer tiefgreifenden Stimmungsverschiebung.

Für Investoren ist die aktuelle Situation ein zweischneidiges Schwert. Wer Bitcoin schon lange hält, sieht trotz des Rückgangs noch erhebliche Gewinne. Wer erst am Allzeithoch eingestiegen ist, sitzt auf Verlusten von mehr als 50 Prozent.