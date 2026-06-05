Warum Bitcoin gerade mehr auf Zinsen reagiert als auf Krypto-Nachrichten

In den vergangenen drei Wochen und der laufenden Woche sind 5,8 Milliarden US-Dollar aus Digital-Asset-Investmentprodukten abgeflossen. Das ist eine der stärksten Serien wöchentlicher Abflüsse seit mehr als einem Jahr. Dennoch sollte die Bewegung nicht überinterpretiert werden: Die Anlageklasse liegt seit Jahresbeginn weiterhin nahe an der Nulllinie.

Der zentrale Belastungsfaktor liegt im Makroumfeld: Bitcoin ist derzeit besonders zinssensitiv.

Der Zinsmarkt ist der eigentliche Druckpunkt

Der wichtigste Auslöser ist die geopolitische Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt. Die Märkte hatten auf eine schnellere Entspannung gesetzt. Stattdessen bleibt die Lage offen, und die Unsicherheit schlägt zunehmend auf die Zinserwartungen durch.

Noch vor zwei Monaten preiste der Markt für dieses Jahr ein bis zwei Zinssenkungen ein. Das wäre ein konstruktives Umfeld für Bitcoin gewesen. Inzwischen hat sich das Bild gedreht: Die Kurve signalisiert rund 40 Basispunkte an Zinserhöhungen. Diese Neubewertung trifft Bitcoin derzeit stärker als jede kryptospezifische Nachricht.

Mittelfristig dürfte ein solcher Zinsimpuls auch die US-Konjunktur belasten. Bislang ist dieser Effekt allerdings noch nicht in den harten Daten sichtbar. Die Makrodaten haben sich robust gehalten; ein echter konjunktureller Bruch ist bislang nicht belegt.

KI bindet Kapital, das anderen Segmenten fehlt

Der zweite Belastungsfaktor ist die Liquiditätsrotation in Richtung künstliche Intelligenz. Kapital fließt weiterhin mit hoher Dynamik in KI-Exposures. Das lässt sich schwerer messen als Krypto-Flows, ist am Markt aber klar erkennbar.

Bitcoin konkurriert in dieser Phase nicht nur mit klassischen Risikoanlagen, sondern auch mit dem dominierenden Narrativ des Jahres. KI bleibt der bestimmende Marktzeitgeist und bindet Kapital, das anderen Segmenten fehlt. Ob daraus eine Blase entsteht, wird erst sichtbar, wenn sich zeigt, ob die heutigen Investitionsausgaben durch künftige Erlöse gerechtfertigt werden.

Bitcoin bleibt abhängig vom Makrosignal

Bitcoin ist in diesem Umfeld klar angeschlagen. Neue Zyklustiefs ausgehend vom Bereich um 60.000 US-Dollar erscheinen dennoch nicht als Basisszenario. Für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben braucht es allerdings zwei Voraussetzungen: mehr Klarheit im Iran-Konflikt und eine Wende im Zinsausblick.

Schon beim Anstieg auf 80.000 US-Dollar war Vorsicht angebracht, weil die makroökonomischen Belastungsfaktoren zu groß waren. Diese Einschätzung hat sich bestätigt.

Tokenisierung bleibt das nächste strukturelle Thema

Während KI den aktuellen Marktzyklus dominiert, zeichnet sich mit Tokenisierung bereits das nächste strukturelle Thema ab. Besonders sichtbar ist das bei Stablecoins: Ihr Angebot ist innerhalb von sechs Monaten von 300 Milliarden auf 360 Milliarden US-Dollar gestiegen. Sollte der CLARITY Act in den USA Gesetz werden, dürfte die institutionelle Nutzung weiter zunehmen – vor allem bei Banken und Finanzinstituten, die von schnellerer Abwicklung, geringeren Kosten und effizienterer Marktinfrastruktur profitieren könnten.

Der Blick nach vorn

Entscheidend werden nun die nächsten Notenbanksignale von EZB und Fed. Sollte die Fed unter Kevin Warsh tatsächlich weniger Orientierung geben, dürfte der Markt stärker selbst interpretieren müssen – mit entsprechend höherem Volatilitätspotenzial.

Für digitale Vermögenswerte bleibt der kurzfristige Ausblick damit eng an den Zinsmarkt gekoppelt. Der aktuelle Rücksetzer ist weniger ein Urteil über Bitcoin selbst als ein Spiegel veränderter makroökonomischer Erwartungen.

Portfolio-Perspektive: Bitcoin handelt nicht mehr wie Software

Marc des Ligneris, Senior Portfolio Manager bei CoinShares, richtet den Blick auf eine auffällige Marktverschiebung: Die zuletzt viel diskutierte Korrelation zwischen Bitcoin und US-Softwarewerten scheint sich aufzulösen. Das ist relevant, weil es gegen die These spricht, Bitcoin werde vom Markt schlicht als Teil des Software- oder KI-Komplexes behandelt.

Bitcoin und der Softwaresektor hatten in den vergangenen Monaten phasenweise eine bemerkenswerte Korrelation gezeigt, besonders während der Marktschwäche zu Jahresbeginn. Damals gerieten Softwareaktien deutlich unter Druck, weil Investoren zunehmend einpreisten, dass Fortschritte bei künstlicher Intelligenz die Branche schneller und breiter erfassen könnten als erwartet. Einige Marktteilnehmer übertrugen dieses Narrativ auch auf Bitcoin und interpretierten die Schwäche der Kryptowährung als Teil desselben Software-Trades.

Diese Lesart war aus unserer Sicht jedoch nie vollständig überzeugend. Digitale Vermögenswerte könnten in einer zunehmend von KI-Agenten geprägten Wirtschaft gerade nicht nur als Technologie-Exposure verstanden werden, sondern auch als potenzielle Zahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur. Bitcoin pauschal dem Softwarekomplex zuzuordnen, greift daher zu kurz.

In der vergangenen Woche hat sich diese Beziehung sichtbar gelöst. Während US-Softwarewerte, gestützt durch die Nasdaq, wieder ins Plus seit Jahresbeginn drehten, verzeichnete Bitcoin eine deutliche Korrektur. Das spricht dafür, dass der aktuelle Druck weniger aus einem gemeinsamen Technologiefaktor kommt, sondern stärker aus einer relativen Kapitalallokation: Anleger priorisieren derzeit jene Marktsegmente, die unmittelbarer an die KI-Dynamik angebunden sind.

Eine mögliche Erklärung ist daher eine Rotation aus Bitcoin in Bereiche, die kurzfristig mehr Momentum ausstrahlen – insbesondere KI-nahe Aktien, die weiter neue Höchststände erreichen. Hinzu kommt, dass eine Reihe prominenter Börsengänge in den kommenden Wochen zusätzlich Kapital binden könnte. Für Bitcoin bedeutet das: Der Rücksetzer ist nicht nur eine Frage von Makro und Zinsen, sondern auch Ausdruck eines Marktes, der Kapital derzeit sehr selektiv dorthin lenkt, wo die stärkste kurzfristige Story liegt.