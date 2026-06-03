Bitcoin unter 68.000 Dollar: Risk-off oder echte Trendwende?

Der Bitcoin-Kurs hat binnen einer Woche elf Prozent verloren und notiert unter 68.000 US-Dollar. Auf Jahressicht beläuft sich das Minus auf 36 Prozent. Treiber sind massive Abflüsse aus börsengehandelten Krypto-Produkten, geopolitische Spannungen und ein erstmals öffentlich gewordener Bitcoin-Verkauf von Strategy, dem weltweit größten börsennotierten Bitcoin-Halter. Allein aus Bitcoin-Produkten zogen Anleger zuletzt knapp über eine Milliarde US-Dollar ab.

„Was wir derzeit sehen, ist kein isoliertes Krypto-Phänomen, sondern eine klassische Risk-off-Bewegung“, sagt Johanna Belitz, Head of Nordics beim Krypto-ETP-Emittenten Valour. „Der Iran-Konflikt und damit einhergehende Inflationssorgen überlagern derzeit alle anderen Marktbewegungen, selbst positive Signale wie der Fortschritt beim Clarity Act gehen dabei unter.“ Höhere Energiekosten verschieben die Erwartung sinkender Zinsen nach hinten – worauf Bitcoin als zinssensitives Risiko-Asset besonders empfindlich reagiert.

Belitz rät zur Differenzierung bei den Mittelabflüssen: „Man sollte taktische Umschichtungen nicht vorschnell mit einem Vertrauensverlust verwechseln. Ein Teil der Bewegungen sind Positionsauflösungen, keine fundamentale Neubewertung. Entscheidend ist vielmehr, ob auch langfristig orientierte Anleger ihre Bestände reduzieren.“

Europa zeigt ein anderes Bild

Ein regional differenziertes Bild ergibt sich mit Blick auf die Kapitalströme: Während US-Investoren Gelder abziehen, verzeichneten europäische Krypto-ETPs seit Jahresbeginn Zuflüsse von knapp einer Milliarde US-Dollar. Europäische Anleger scheinen damit deutlich optimistischer gestimmt zu sein als ihre US-Pendants.

Bemerkenswert ist zudem, dass nicht der gesamte Krypto-Markt unter Druck steht. Einzelne Projekte aus den Top-20-Krypto-Assets entwickeln sich deutlich gegen den Trend: Die dezentrale Handelsplattform Hype legte binnen einer Woche um 19 Prozent zu und markierte ein neues Allzeithoch, das Netzwerk XLM gewann im selben Zeitraum sogar 53 Prozent. „Das zeigt, dass Kapital nicht pauschal aus dem Markt abfließt, sondern weiterhin gezielt auf starke Projekte gesetzt wird“, sagt Belitz. „Anleger differenzieren stärker als oft angenommen, fundamentale Substanz und ein überzeugendes Narrativ setzen sich auch in einem schwierigen Umfeld durch.“

Zusätzlich verunsichert eine Pflichtmitteilung von Strategy die Märkte: Erstmals seit Beginn der Bitcoin-Strategie des Unternehmens vor fünf Jahren wurde ein Verkauf öffentlich – 32 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 77.135 US-Dollar. „Gemessen an den Gesamtbeständen ist dieser Verkauf winzig, allerdings hat er eine Signalwirkung“, betont Belitz. „Strategy galt bislang als reiner Käufer. Dass nun erstmals die Verkaufsseite sichtbar wird, trifft den Markt in einer ohnehin nervösen Phase.“

Strategieschwenk oder reines Liquiditätsmanagement?

Vor einer Überinterpretation warnt Belitz jedoch ausdrücklich: „Der Verkauf ist kein Strategieschwenk, sondern diente erkennbar der Finanzierung von Ausschüttungen, also dem Liquiditätsmanagement.“

Für den weiteren Verlauf empfiehlt sie Anlegern Zurückhaltung: „Kurzfristig dürften geopolitische Entwicklungen weiter den Takt vorgeben, nicht die Fundamentaldaten. Anleger sollten zwischen kurzlebigen Auslösern und der strukturellen Nachfrage unterscheiden, die Entwicklung der ETF-Zuflüsse ist dabei das Signal, das wir in den kommenden Wochen am genauesten beobachten sollten.“