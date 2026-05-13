Bitcoin ist doch nicht das neue Gold

Bitcoin wird häufig als „digitales Gold“ bezeichnet. Der Vergleich liegt nahe: Beide Assets werden mit Knappheit, Unabhängigkeit von staatlichen Währungen und einem möglichen Schutz vor geldpolitischer Entwertung verbunden. Für die strategische Asset-Allokation ist diese Analogie jedoch nur begrenzt hilfreich. Denn eine identische Assoziation bedeutet nicht automatisch eine gemeinsame Marktlogik.

Ein Blick auf die Marktdaten (Abbildung 1) zeigt: Die Beziehung zwischen Bitcoin und Gold ist historisch schwach und stark marktabhängig. Die Korrelation – ein Maß dafür, wie stark sich zwei Anlageklassen gemeinsam bewegen – schwankt im Zeitverlauf deutlich. Im März 2026 erreichte die Korrelation mit einem Wert von -0,88 eines der niedrigsten Niveaus seit 2022.

Abbildung 1: Korrelation von Bitcoin und Gold

Quelle: Eigene Darstellung, CryptoQuant, Mai 2026

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Makro treibt beide – aber nicht gleich

Nach der vielbeachteten Rede des US-Präsidenten Donald Trump im Rosengarten am 2. April 2025 erholten sich beide Assetklassen von den marktweiten Abverkäufen und gingen anschließend in eine Seitwärtsphase über. Bitcoin blieb dabei jedoch deutlich volatiler. Auch die Korrelation drehte in diesem Zeitraum: Am 1. April 2025 lag sie noch bei -0,59, bis zum 30. April 2025 stieg sie auf +0,30. Im Juni 2025 erreichte sie mit +0,60 ihren höchsten Wert im betrachteten Zeitraum.

Im Herbst 2025 zeigte sich ein anderes Bild: Zunehmende makroökonomische Unsicherheit führte zu einer Umschichtung von Risikoanlagen in traditionelle sichere Häfen. Gold profitierte in diesem Umfeld von Kapitalzuflüssen, Zinssenkungserwartungen und anhaltenden Käufen der Notenbanken. Bitcoin geriet dagegen aufgrund seiner stärkeren Risk-on-Charakteristik unter Druck. Die Korrelation zwischen beiden Anlageklassen wurde erneut negativ und erreichte im September 2025 mit -0,48 das Monatstief. Nach einem kurzen Ausschlag in den positiven Bereich im Oktober blieb die Korrelation anschließend negativ in der Spanne von bis zu -0,50.

Auch im April 2026 liefen Gold und Bitcoin auseinander. Der eskalierende Iran-Konflikt und veränderte Zinserwartungen prägten das Marktumfeld. Die zuvor erwarteten geldpolitischen Lockerungen wichen einer restriktiveren, den US-Dollar stützenden Rhetorik. In der Folge kam es am Goldmarkt zu Gewinnmitnahmen, während sich Bitcoin parallel stabilisierte.

Diese Entwicklung verdeutlicht: Bitcoin und Gold reagieren beide auf makroökonomische Rahmenbedingungen – aber nicht zwangsläufig in dieselbe Richtung.

Unterschiedliche Marktmechaniken

Die Abweichungen erklären sich nicht nur durch Marktstimmung oder Makrodaten, sondern auch durch die unterschiedlichen Strukturen der beiden Märkte.

Gold verfügt über eine gewisse Angebotselastizität. Förderung, Recycling sowie Lending- und Leasingaktivitäten, insbesondere durch Zentralbanken, können das verfügbare Angebot beeinflussen.

Bitcoin folgt dagegen einem festen Emissionspfad mit einer maximalen Obergrenze von 21 Millionen Einheiten. Gleichzeitig wird Bitcoin zunehmend in regulierte, börsengehandelte Anlagevehikel eingebunden. Dadurch verbessert sich der Marktzugang für Investoren, ohne dass Bitcoin jedoch seine Sensitivität gegenüber globaler Liquidität und Risikoappetit verliert.

Was bedeutet das für die Asset-Allokation?

Für Investoren liegt die eigentliche Aussage daher nicht in der Frage, ob Bitcoin das bessere, schlechtere oder digitale Gold ist. Relevanter ist, wie beide Anlageklassen in unterschiedlichen Marktszenarien wirken – und welche Rolle sie innerhalb eines diversifizierten Portfolios übernehmen können.

Gold bleibt der klassische sichere Hafen in Stressphasen. Bitcoin bleibt ein knappes, digitales Asset mit eigenständiger Marktlogik und höherer Sensitivität gegenüber Liquidität und Risikoappetit.

Fazit: Bitcoin und Gold stehen oft im selben Satz. Im Portfolio erfüllen sie jedoch unterschiedliche Rollen. Gerade weil Bitcoin und Gold nicht verlässlich korrelieren, spricht aus Portfolio-Sicht mehr für eine differenzierte Betrachtung beider Anlageklassen als für die Annahme, Bitcoin sei schlicht der digitale Ersatz für Gold.

Autor Dirk Heß ist Geschäftsführer bei nxtAssets.