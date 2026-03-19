Canada Life bündelt Asset Management für Europa unter neuem Dach

Canada Life erweitert ihr Fondsuniversum und stellt das Asset Management in Europa neu auf. Künftig bündelt die Fondsgesellschaft Keyridge Asset Management die Investmentaktivitäten des Mutterkonzerns Great-West Lifeco in der Region.

Keyridge entsteht aus der Zusammenführung von Setanta Asset Management, Canada Life Asset Management und Irish Life Investment Managers. Die neue Einheit verwaltet nach Unternehmensangaben mehr als 150 Milliarden Euro und beschäftigt über 300 Investment-Spezialisten.

In Deutschland steht das Angebot von Keyridge exklusiv den Kunden von Canada Life zur Verfügung. Ziel ist es, den Zugang zu unterschiedlichen Anlageklassen und Strategien im Rahmen der Altersvorsorge auszubauen.

Breiteres Fondsangebot für die Altersvorsorge

Der Fokus von Keyridge liegt auf dem langfristigen Vermögensaufbau für den Ruhestand. Dazu kombiniert die Gesellschaft aktive, passive und vermögensverwaltende Ansätze. Ergänzt wird das Angebot durch externe Fondspartner. Zu diesen gehört unter anderem Setanta Asset Management, die seit mehr als 20 Jahren mit Canada Life zusammenarbeitet und mehrfach für langfristige Anlageergebnisse im Aktienbereich ausgezeichnet wurde.

Nach Angaben des Unternehmens sollen durch die Bündelung der Kompetenzen sowohl das Investment-Know-how als auch die technologische Infrastruktur gestärkt werden. Daraus sollen sich effizientere Prozesse und ein erweitertes Anlagespektrum ergeben.

Kapitalmärkte bleiben zentral für Vorsorge

Hintergrund der Neuausrichtung ist auch die wachsende Bedeutung kapitalmarktnaher Lösungen für die Altersvorsorge. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Canada Life zeigt, dass sich ein Großteil der Befragten trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten optimistisch gegenüber den Aktienmärkten zeigt. Knapp zwei Drittel gehen davon aus, dass sich Börsenkurse nach Krisen wieder erholen und langfristig steigen. Diese Erwartung bildet eine wichtige Grundlage für fondsbasierte Vorsorgelösungen.

„Eine hohe Lebenserwartung und eine gesetzliche Rente, die für viele nicht reichen wird – die Altersvorsorge in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Es braucht effiziente Werkzeuge, um diese Herausforderungen zu stemmen. Fonds sind der Motor für eine ertragreiche Altersvorsorge, und Versicherung sorgt dabei für eine lebenslange Absicherung und steuerliche Vorteile. Mit Keyridge sind wir für diese Aufgabe noch besser aufgestellt“, erklärt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer der Canada Life.