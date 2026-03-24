Kooperation im Investmentgeschäft: Mylife erweitert Plattformstrategie

Die Mylife Lebensversicherung erweitert ihr Partnernetzwerk im Investmentgeschäft. Neben der Fondsdepot Bank arbeitet das Unternehmen künftig auch mit der FIL Fondsbank GmbH (FFB), einem Unternehmen von Fidelity International, zusammen. Die technische Anbindung wurde in den vergangenen Monaten umgesetzt, der Kooperationsvertrag bereits im Vorjahr geschlossen.

Zum Start der Zusammenarbeit setzt myLife auf ein Einmalbeitragsprodukt innerhalb der Produktfamilie Mylife Invest. Vermittler und Kunden erhalten dadurch Zugang zu einer erweiterten Fondsauswahl sowie zu angepassten Transaktionskosten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der FFB einen weiteren strategischen Partner für uns gewinnen konnten. Kunden und Finanzberater erhalten so noch mehr Flexibilität bei der Ausgestaltung der Investments für die Anlage, Altersvorsorge oder Vermögensübertragung im Rahmen von Vererbung oder Schenkung“, sagt Jens Arndt, Vorstandsvorsitzender der Mylife Leben.

Erweiterte Plattform für das Investmentgeschäft

Mit der Kooperation baut Mylife seine Plattformstrategie weiter aus. Die Einbindung eines zusätzlichen Abwicklungspartners soll insbesondere die Bandbreite im Fondsangebot erhöhen und die Struktur im Investmentgeschäft breiter aufstellen.

Auch auf Seiten der FFB steht der Ausbau des Plattformgeschäfts im Fokus. „Die Kooperation mit der Mylife Lebensversicherung ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser Angebot als unabhängige Investmentplattform weiter auszubauen“, sagt Michael Müller, Head of Partner & Adviser Sales bei der FFB. „Mit unserer langjährigen Erfahrung im Plattformgeschäft und unserer breiten Produktpalette unterstützen wir myLife dabei, Vermittlern und deren Kunden noch mehr Auswahl und Transparenz zu bieten.“

FFB zählt zu den größeren unabhängigen Investmentplattformen in Deutschland und bietet Zugriff auf mehr als 12.000 Fonds und über 1.300 ETFs verschiedener Anbieter.

Wachstumstreiber bleibt das Investmentgeschäft

Die Kooperation folgt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr für Mylife. Nach vorläufigen Zahlen für 2025 entwickelt sich insbesondere das Investmentgeschäft dynamisch. Treiber ist das Konzept von Mylife Invest, das Elemente eines Investmentdepots mit denen einer Lebensversicherung kombiniert.