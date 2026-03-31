Führungswechsel: Stefan Opel folgt auf Holger Beitz an der Spitze von Prisma Life

Zum 1. April 2026 übernimmt Stefan Opel die Geschäftsleitung der Prisma Life AG. Er folgt auf Holger Beitz, der das Unternehmen nach mehr als elf Jahren als CEO verlässt und in den Ruhestand tritt. Opel kommt aus dem BarmeniaGothaer-Konzern. Bis zum 31. März 2026 ist er Geschäftsführer der Gothaer Invest- und FinanzService GmbH. Parallel bleibt er für das Geschäft der betrieblichen Altersversorgung der Gothaer Lebensversicherung AG verantwortlich.

„Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus dem BarmeniaGothaer-Konzern in die Prisma Life einzubringen und gemeinsam mit dem Team den erfolgreichen Unternehmenskurs in Liechtenstein weiter voranzutreiben“, sagt Stefan Opel. „Dabei zielen wir auch weiterhin auf nachhaltig profitables Wachstum in den bestehenden Geschäftsfeldern.“

Führung bei Prisma Life neu aufgestellt

Der neue CEO bringt langjährige Erfahrung aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche mit. In den vergangenen zwölf Jahren verantwortete er den Ausbau des bAV-Geschäfts bei der Gothaer Lebensversicherung. Seit 2018 führte er zudem als Geschäftsführer die Gothaer Invest- und Finanzservice. Zuvor war er mehr als zehn Jahre als Berater tätig, unter anderem für Versicherungsunternehmen bei der Boston Consulting Group.

Mit dem Wechsel an der Spitze verlässt auch Volker Schulz das Unternehmen. Der bisherige CFO scheidet nach Unternehmensangaben auf eigenen Wunsch aus, um sich stärker Themen der künstlichen Intelligenz und deren Umsetzung in der Versicherungswirtschaft zu widmen. Seine Nachfolge übernimmt Tobias Moser als Chief Financial and Risk Officer. Moser ist seit Anfang 2025 als Director Legal Corporate und Chief Sustainability Officer bei Prisma Life.

Auch der Verwaltungsrat verbindet mit dem Wechsel hohe Erwartungen. „Mit Stefan Opel gewinnen wir einen CEO, der strategische Weitsicht mit operativer Stärke verbindet. Die PrismaLife agiert in einem zukunftsträchtigen Markt. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Stefan Opel, auch durch eine stärkere Verzahnung mit dem BarmeniaGothaer-Konzern, die erfolgreiche Entwicklung fortsetzen wird“, sagt Dr. Heinz Frommelt, Präsident des Verwaltungsrats der Prisma Life.

Wechsel im Finanzressort

Beitz prägte die Entwicklung des liechtensteinischen Versicherers in den vergangenen elf Jahren. In dieser Zeit positionierte sich Prisma Life als Anbieter flexibler Vorsorgeprodukte. Nach Unternehmensangaben steigerte Prisma Life im Jahr 2025 sowohl das Neugeschäft als auch den Überschuss deutlich.