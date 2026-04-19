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Ein Plus von 45 Prozent: Starkes Wachstum in Deutschland treibt Liechtenstein Life an

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Dr. Aron Veress, CEO der Liechtenstein Life
Foto: Liechtenstein Life
Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life.

Liechtenstein Life wächst auch 2025 weiter und legt bei Beiträgen, Vermögen und Gewinn zu. Besonders der deutsche Markt entwickelt sich dynamisch. Das Fondsangebot spielt dabei eine zentrale Rolle.

Liechtenstein Life Assurance hat seinen Wachstumskurs im Jahr 2025 fortgesetzt und zentrale Kennzahlen deutlich gesteigert. Der Versicherer wuchs damit im neunten Jahr in Folge und verzeichnete insbesondere in Deutschland und der Schweiz Zuwächse. Nach Unternehmensangaben stieg die Bilanzsumme um 28,8 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro.

Auch die Beitragseinnahmen legten zu. Die eingezahlten Bruttobeiträge erhöhten sich um mehr als 23 Prozent auf rund 435,6 Millionen Euro. Das Annual Premium Equivalent erreichte 297,5 Millionen Euro, ein Plus von 12 Prozent. Einmalbeiträge entwickelten sich besonders dynamisch und stiegen um rund 59,5 Prozent auf 153,5 Millionen Euro. Parallel dazu wuchsen die Assets under Management um etwa 31 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro. Der Gewinn erhöhte sich im Vorjahresvergleich um knapp vier Prozent auf 15,2 Millionen Euro.

Deutschland als Wachstumstreiber

In Deutschland entwickelte sich das Geschäft überdurchschnittlich. Das Gesamtvolumen aus laufenden Beiträgen und Einmalbeiträgen stieg um 54,3 Millionen Euro auf 174,8 Millionen Euro, was einem Zuwachs von rund 45,1 Prozent entspricht. Die Zahl der verwalteten Verträge erhöhte sich um etwa vier Prozent auf 43.000.

Als stabilisierender Faktor hebt das Unternehmen sein Fondsangebot hervor. Rund 500 Fonds stehen zur Verfügung und ermöglichen eine breite Diversifikation sowie individuelle Portfolioanpassungen. Das Fondsuniversum soll insbesondere in volatilen Marktphasen zur Stabilität beitragen.

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Zum Produktportfolio in Deutschland zählen die Rentenversicherung Liechtenstein Life Invest, der Wealth-Tarif Liechtenstein Life Wealth sowie seit März 2025 die Basisrente Liechtenstein Life Pension. Der Tarif Liechtenstein Life Invest erhält erneut hohe Bewertungen für Portfolioqualität und Diversifikationsmöglichkeiten.

Fokus auf Transparenz und Ausbau des Angebots

CEO Dr. Aron Veress betont: „Stabilität entsteht durch Klarheit. Deshalb setzen wir konsequent auf Transparenz und darauf, dass unsere Kunden und Partner jederzeit die Kontrolle über ihre Vorsorge- und Vermögensplanung behalten. Dass uns das auch 2025 unter anspruchsvollen Bedingungen gelungen ist, bestätigt unseren Weg und ist zugleich unser Maßstab für 2026.“

Für das laufende Jahr plant der Versicherer, das Wachstum insbesondere im deutschen Markt weiter auszubauen. Im Fokus stehen investmentorientierte Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie Weiterentwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählen zusätzliche Optionen für individuelle Portfolios, digitale Steuerung per App und flexible Anpassungen von Anlagestrategien.

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