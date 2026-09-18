Cash. GALA: Financial Advisors Awards 2026 verliehen

Am 18. September wurden im Rahmen der Cash. GALA 2026 die mit viel Spannung erwarteten Cash. Financial Advisors Awards auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese verliehen. Das sind die Sieger.

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, wurde in diesem Jahr zum 24. Mal in Folge vergeben. Jedes Jahr werden mit diesem Event die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien und Assetklassen prämiert.

Mehrere Jurys wählten aus den Kandidaten der Produktgattungen Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. In diesem Jahr standen Produkte in sieben Kategorien im Finallauf.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger wurden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. In diesem Jahr stammten die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien: Private Krankenversicherungen, Sachversicherungen, Sachwertanlagen (AIF), Digitale Produkte, Themenfonds, Investmentfonds (sonstige) und Rohstoffe & Industrie.

Sieger Private Krankenversicherungen

Zahn easy, AXA Krankenversicherung

Sieger Sachversicherungen

AUB Unfallschutz 60 Plus, SIGNAL IDUNA

Sieger Sachwertanlagen (AIF)

Ökorenta Erneuerbare Energien 16, Ökorenta Gruppe

Digitale Produkte

KIM, Domcura

Themenfonds

Mediolanum Challenge Financial Opportunities, Mediolanum International Funds

Investmentfonds (sonstige)

ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF, ACATIS Investment

Rohstoffe & Industrie

Noble Gold byFIDEXmetals, FIDEXmetals