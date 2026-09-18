Cash. GALA: Financial Advisors Awards 2026 verliehen

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, wurde in diesem Jahr zum 24. Mal in Folge vergeben. Jedes Jahr werden mit diesem Event die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien und Assetklassen prämiert.
Mehrere Jurys wählten aus den Kandidaten der Produktgattungen Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. In diesem Jahr standen Produkte in sieben Kategorien im Finallauf.
Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger wurden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. In diesem Jahr stammten die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien: Private Krankenversicherungen, Sachversicherungen, Sachwertanlagen (AIF), Digitale Produkte, Themenfonds, Investmentfonds (sonstige) und Rohstoffe & Industrie.
Sieger Private Krankenversicherungen
Zahn easy, AXA Krankenversicherung
Sieger Sachversicherungen
AUB Unfallschutz 60 Plus, SIGNAL IDUNA
Sieger Sachwertanlagen (AIF)
Ökorenta Erneuerbare Energien 16, Ökorenta Gruppe
Digitale Produkte
KIM, Domcura
Themenfonds
Mediolanum Challenge Financial Opportunities, Mediolanum International Funds
Investmentfonds (sonstige)
ACATIS Altersvorsorgedepot UCITS ETF, ACATIS Investment
Rohstoffe & Industrie
Noble Gold byFIDEXmetals, FIDEXmetals