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Gold, Silber, Bitcoin & Aktien: Das große Markt-Update

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min

Iran und die USA signalisieren weiterhin Gesprächsbereitschaft. Gleichzeitig verkünden die Huthis eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien, der Verkehr durch die Straße von Hormus bleibt stark gedämpft und Iran meldet weitere Angriffe auf amerikanische Militärziele in Jordanien. Trotzdem reagieren die Aktienmärkte bislang erstaunlich stabil. In seinem Video analysiert Marc Friedrich von der Vermögensberatung Friedrich + Partner die wichtigsten Entwicklungen bei Öl, Halbleitern und den Edelmetallen. Außerdem schaut er sich an, welche Marken bei Gold, Silber und dem Aktienmarkt jetzt entscheidend werden.

Iran und die USA signalisieren weiterhin Gesprächsbereitschaft. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Nahen Osten weiter zu: Die Huthis kündigen eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an, der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt stark eingeschränkt und Iran meldet weitere Angriffe auf amerikanische Militärziele in Jordanien. Trotz dieser Eskalation reagieren die Aktienmärkte bislang erstaunlich gelassen.

In diesem Video werden die aktuellen Entwicklungen rund um den Ölmarkt, die Halbleiterbranche und Edelmetalle analysiert. Außerdem schaut es auf die entscheidenden Kursmarken bei Gold, Silber und den wichtigsten Aktienindizes – und darauf, welche Signale Anleger in den kommenden Tagen besonders im Blick behalten sollten.

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