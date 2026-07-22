Gold, Silber, Bitcoin & Aktien: Das große Markt-Update

Iran und die USA signalisieren weiterhin Gesprächsbereitschaft. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Nahen Osten weiter zu: Die Huthis kündigen eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an, der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bleibt stark eingeschränkt und Iran meldet weitere Angriffe auf amerikanische Militärziele in Jordanien. Trotz dieser Eskalation reagieren die Aktienmärkte bislang erstaunlich gelassen.

In diesem Video werden die aktuellen Entwicklungen rund um den Ölmarkt, die Halbleiterbranche und Edelmetalle analysiert. Außerdem schaut es auf die entscheidenden Kursmarken bei Gold, Silber und den wichtigsten Aktienindizes – und darauf, welche Signale Anleger in den kommenden Tagen besonders im Blick behalten sollten.