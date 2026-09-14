Treffen Sie Mediolanum auf der DKM 2026 in Dortmund! 

Die DKM, die führende Fachmesse der Finanz- und Versicherungsbranche in Dortmund, ist zurück – und Mediolanum ist erneut mit dabei! Besuchen Sie uns in Halle 4, Stand E03, und entdecken Sie den Mediolanum Life Plan.

Denn: Die fondsgebundene Altersvorsorge gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Jeder Anleger hat unterschiedliche Vorstellungen von der idealen Altersvorsorge. Deshalb bleibt eine fundierte Beratung unverzichtbar, um die passende Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Direktanlagen und fondsgebundene Versicherungen haben beide ihre Stärken. Der Life Plan wurde jedoch entwickelt, um drei wesentliche Vorteile des langfristigen Vermögensaufbaus miteinander zu verbinden: steuerliche Effizienz, breite Diversifikation und eine vereinfachte Nachlassplanung.

Steuerliche Vorteile für Anleger und Erben

Steuerliche Rahmenbedingungen verändern sich kontinuierlich. Langfristige Anleger profitieren deshalb von Lösungen, die auch über verschiedene Steuerregime hinweg effizient bleiben. Der Versicherungsmantel des Life Plan bietet genau das und Anleger profitieren von drei wesentlichen Vorteilen:

Lange Vertragslaufzeit: Besteht der Vertrag mindestens zwölf Jahre, beträgt die Todesfallleistung mindestens 110 Prozent des Vertragswerts.

Besteht der Vertrag mindestens zwölf Jahre, beträgt die Todesfallleistung mindestens 110 Prozent des Vertragswerts. Keine Vorabpauschale: Beim Life Plan entfällt die jährliche Vorabpauschale.

Beim Life Plan entfällt die jährliche Vorabpauschale. Übertragung ohne Erbschaftsteuer: Beim Mediolanum Life Plan zählt die Todesfallleistung nicht zum Nachlass und bleibt erbschaftsteuerfrei, sofern sie an den bezugsberechtigten Begünstigten ausgezahlt wird.

Volatilität als Renditechance nutzen

Bei einem solchen langfristigen Anlagehorizont gehören Marktschwankungen dazu. Entscheidend ist, wie Anleger mit diesen Schwankungen umgehen. Studien von Dalbar zeigen dies eindrucksvoll: Eine Investition von 100.000 US-Dollar in US-Aktienfonds, die über 20 Jahre unangetastet blieb, wuchs auf mehr als 636.000 US-Dollar an. Der durchschnittliche Anleger erzielte jedoch nur etwa die Hälfte dieses Ergebnisses – vor allem aufgrund emotionaler Anlageentscheidungen zum falschen Zeitpunkt.

Genau hier setzt der Life Plan an.

Mit der Intelligent Investment Strategy (IIS) wird Kapital schrittweise investiert. Fallen die Märkte, erhöht das System automatisch die Höhe der Umschichtungen und kauft mehr Fondsanteile zu günstigeren Kursen. Je stärker der Rückgang, desto höher die Investition. Steigen dagegen die Kurse, werden Gewinne mitgenommen. Wird ein zuvor definierter Ertragswert erreicht, wird dieser automatisch gesichert. Noch nicht investiertes Kapital verbleibt bis dahin in geldmarktnahen Fonds und steht für neue Chancen bereit.

Sie wollen mehr über den Mediolanum Life Plan erfahren? Besuchen Sie uns auf der DKM in diesem Oktober in Dortmund! Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Ihnen die Vorteile des Mediolanum Life Plan vorzustellen.

Hier können Sie sich schon vorab registrieren: Mediolanum auf der DKM.