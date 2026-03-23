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Chancerygate eröffnet Berliner Büro und startet Deutschlandgeschäft

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: CityfotoBerlin
Jonas Hitz, Head of Germany Chancerygate.

Der Logistikimmobilien-Spezialist Chancerygate aus Großbritannien baut sein Europageschäft weiter aus und startet mit einem Büro in Berlin offiziell in Deutschland. Jonas Hitz übernimmt als Head of Germany Markteintritt.

Der britische Entwickler und Investmentmanager Chancerygate erweitert sein Europageschäft um den deutschen Markt. Mit einem neuen Büro in Berlin und der Ernennung von Jonas Hitz zum Head of Germany schafft das Unternehmen die organisatorische Grundlage für den Ausbau seines Geschäfts mit urbanen Logistikimmobilien.

Hitz war zuvor für den Light-Industrial-Investor und -Entwickler Beos tätig und übernimmt nun die Verantwortung für den gesamten deutschen Markt, teilt das Unternehmen mit. Im Fokus stehen Core-Plus- und Value-Add-Investments mit laufenden Erträgen sowie Entwicklungsgrundstücke. Zunächst richtet sich die Suche auf die sieben größten deutschen Städte und weitere Ballungsräume.

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Hitz sagt: „In Deutschland gibt es einen Mangel an neuen, hochwertig ausgestatteten und strategisch gut gelegenen Multi Tenant-Flächen für urbane Logistik, die nach den neuesten ESG-bezogenen Vorschriften gebaut sind. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach dieser Art von Flächen seitens einer Vielzahl von Nutzern, was den jetzigen Zeitpunkt ideal für den Markteintritt von Chancerygate macht.“

Expansion nach Deutschland als Teil der Europastrategie

Chancerygate wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Nach Unternehmensangaben hat die Gruppe in den vergangenen drei Jahren ihre europäische Plattform aufgebaut. Derzeit befinden sich europaweit mehr als 80.000 Quadratmeter Multi-Tenant-Flächen für urbane Logistik an fünf Standorten in Irland, Spanien und Portugal im Bau oder in der Vorbereitung. In Großbritannien summieren sich die Flächen auf rund 204.000 Quadratmeter an 15 Standorten.

Das Unternehmen verwaltet demnach in Großbritannien und Europa Anlagevermögen im Wert von mehr als 810 Millionen Euro. Das Investmentportfolio umfasst mehr als 540 Mieteinheiten mit insgesamt über 440.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Neben London ist das Unternehmen in Großbritannien auch in Warrington und Birmingham vertreten, international zudem in Lissabon, Dublin, Madrid und nun auch in Berlin.

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