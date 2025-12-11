DWS übernimmt modernen Logistikpark von PGIM und Panattoni

Der Vermögensverwalter DWS hat in Berlin-Marzahn einen Logistikcampus erworben, den PGIM und Panattoni 2023 fertiggestellt haben. Angaben zum Kaufpreis bleiben vertraulich. Die Immobilie liegt einer gemeinsamen Mitteilung von DWS und PGIM zufolge in einem urbanen Umfeld im Osten der Hauptstadt und umfasst rund 36.500 Quadratmeter Mietfläche. Sie ist an mehrere etablierte Unternehmen langfristig vermietet.

Die Kombination aus dem „City-Dock“-Konzept mit kleineren Einheiten und drei größeren Logistikeinheiten prägt die Struktur des Objekts. Die Flächen sind flexibel nutzbar und sprechen unterschiedliche Mietergruppen an. Zudem verfügt der Standort über ein DGNB-Gold-Zertifikat. Die Anbindung an zentrale Verkehrsachsen sowie die Nähe zu Industrie- und Gewerbegebieten verleihen dem Campus die Funktion eines urbanen Last-Mile-Standorts.

Markus Wickenträger, Head of Portfolio Management European Real Estate bei DWS, erläutert: „Wir waren 2025 für unsere institutionellen Fonds sehr aktiv am Transaktionsmarkt und konnten verschiedene Investmentopportunitäten zu einem attraktiven Einstiegszeitpunkt für unsere Kunden sichern. Auch im kommenden Jahr werden wir als aktiver Marktteilnehmer auftreten und sind somit optimal positioniert – auch für neue Kunden, die in den Immobilienmarkt einsteigen wollen.“

Objekt 2020 von PGIM und Panattoni erworben

Nabil Mabed, Senior Portfolio Manager European Value Add im Bereich Immobilien bei PGIM, ergänzt: „Diese Transaktion unterstreicht unsere strategische Überzeugung hinsichtlich der anhaltenden Attraktivität hochwertiger Logistikimmobilien an starken urbanen Standorten. Die erfolgreiche Entwicklung und Veräußerung dieses Objekts spiegeln unsere Fähigkeit wider, nachhaltigen Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen.“

PGIM hatte das Objekt 2020 gemeinsam mit Panattoni im Auftrag seiner europäischen Value-Add-Strategie erworben.