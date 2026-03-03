Newsletter
Neue Head of Financing bei KanAm Grund

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Porträtfoto von Walter Liangjing, KanAm Grund Group
Foto: KanAm Grund Group
Walter Liangjing, KanAm Grund Group

Die KanAm Grund Group ordnet ihren Finanzbereich neu und überträgt Liangjing Walter die Leitung von Financing und Treasury. Die erfahrene Immobilienfinanziererin soll die Finanzierungsstrategie in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterentwickeln. Welche Schwerpunkte sie setzt, zeigt ein Blick auf ihre Aufgaben und ihren Werdegang.

Liangjing Walter ist neue Head of Financing und Treasury bei der KanAm Grund Group. In ihrer Funktion verantwortet sie die Weiterentwicklung und Umsetzung der Finanzierungsstrategie der Unternehmensgruppe. Dazu zählt insbesondere die Finanzierung des Immobilienportfolios.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Pflege bestehender Bankbeziehungen sowie dem Ausbau des Netzwerks an Finanzierungspartnern im In- und Ausland. Damit rückt die strategische Steuerung der Kapitalstruktur noch stärker in den Fokus.

Olivier Catusse, CEO und Managing Partner der KanAm Grund Group, ordnet die Personalie vor dem Hintergrund des Marktumfelds ein: „Ein dynamisches Marktumfeld stellt hohe Anforderungen an die Finanzierung von Immobilieninvestments. Liangjing Walter bringt die fachliche Expertise, das strategische Verständnis und die internationale Erfahrung mit, um unsere Finanzierungsstrukturen zukunftsfähig weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu etablieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Impulse, die sie und ihr Team einbringen werden.“

Langjährige Erfahrung in der Immobilienfinanzierung

Walter ist seit November 2023 für die KanAm Grund Group tätig, zuletzt als Senior Manager Financing und Treasury. Zuvor arbeitet sie bei der Branicks Group AG, vormals DIC Asset AG, als Senior Finance Manager Corporate Finance in Frankfurt.

Insgesamt verfügt sie über knapp 20 Jahre Erfahrung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Ihre Laufbahn beginnt im Traineeprogramm „Internationale Immobilienfinanzierung“ bei der Aareal Bank in Wiesbaden. Anschließend ist sie mehrere Jahre für die Skandinaviska Enskilda Banken AB tätig, unter anderem im Bereich Real Estate Finance in Frankfurt und Warschau, zuletzt als Client Associate für internationale und nationale Immobilienkunden.

Walter studiert Rechtswissenschaften an den Universitäten Konstanz und Heidelberg und absolviert ihr Referendariat in Essen. Ergänzend erwirbt sie berufsbegleitend an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht den Abschluss Immobilienökonomin.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

