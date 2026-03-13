Panattoni startet in Schwerte erstes Projekt im neuen Gewerbegebiet

Mit dem Panattoni Park Schwerte startet ab Sommer 2026 das erste Projekt im neuen kommunalen Gewerbegebiet der Stadt. Der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Panattoni plant auf einem rund 37.600 Quadratmeter großen Grundstück insgesamt etwa 18.500 Quadratmeter Mietfläche. Vorgesehen sind Hallen-, Büro-, Sozial- und Mezzaninflächen für Unternehmen aus Produktion, Montage und Distribution.

Kern des Projekts ist eine Hallenfläche von 16.260 Quadratmetern. Hinzu kommen 880 Quadratmeter Büro- und Sozialflächen sowie 1.400 Quadratmeter Mezzaninfläche. Die Halle ist mit einer lichten Höhe von zehn Metern geplant. Außerdem sind 95 Pkw-Stellplätze und großzügige Außenbereiche vorgesehen, um Betriebsabläufe und Anlieferung zu erleichtern.

Der Standort liegt zwischen Hagen, Dortmund und Bochum und damit in einem wirtschaftlich geprägten Raum des östlichen Ruhrgebiets. Die Nähe zum Westhofener Kreuz mit den Autobahnen A1 und A45 soll Unternehmen kurze Wege in die regionalen Zentren ermöglichen. Panattoni sieht das Projekt daher sowohl für unterschiedliche Nutzungen als auch als möglichen Standort für einen einzelnen Nutzer.

Erstes Projekt im neuen Gewerbegebiet

Fred-Markus Bohne, Managing Partner Panattoni DACH und Nordics: „Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt und TWS ermöglicht es, ein Projekt zu realisieren, das nicht nur flexibel nutzbare Flächen bietet, sondern auch optimal in die städtische Entwicklung integriert ist. Hier zeigt sich, wie Stadtplanung und Industrieentwicklung Hand in Hand gehen können.“

Eine zentrale Rolle übernimmt die „TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH“ als Erschließungsträgerin. Das Unternehmen arbeitet bei dem Vorhaben mit der Stadt und dem Entwickler zusammen. Für Schwerte ist der Panattoni Park der Auftakt zur Entwicklung des neuen Gewerbegebiets. Christoph Gutzeit, Geschäftsführer der TWS, sagt: „Mit dem Panattoni Park Schwerte entsteht ein klar strukturiertes Angebot für Unternehmen, die moderne Flächen an der Schwelle von Ruhrgebiet und Sauerland suchen. Das stärkt perspektivisch wiederum die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Schwerte.“

Auch Bürgermeister Dimitrios Axourgos bewertet den Projektstart positiv. „Die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes ist ein bedeutendes Zukunftsvorhaben für unseren Wirtschaftsstandort“, so Axourgos.

Nachhaltigkeit und Zeitplan des Projekts

Neben der Nutzungsflexibilität plant Panattoni für den Standort mehrere ökologische Maßnahmen. Vorgesehen sind eine fossilfreie Beheizung, eine Photovoltaikanlage und die Nutzung von Niederschlagswasser zur Bewässerung naturnah gestalteter Außenanlagen. Eine Well-Being-Area soll zudem die Aufenthaltsqualität für Mitarbeitende verbessern.

Für das Gebäude strebt Panattoni eine Zertifizierung nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Das Ziel ist das DGNB-Gold-Zertifikat. Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen, die Fertigstellung für das dritte Quartal 2027.