Christoph Dittrich kehrt zu Morgen & Morgen zurück

Christoph Dittrich kehrt nach über zehn Jahren in das Management von Morgen & Morgen zurück. Der Bankkaufmann und studierte Wirtschaftsjurist wird dort neuer Bereichsleiter für die Ressorts Marketing und Produktmanagement.

Als neuer Bereichsleiter verantwortet Christoph Dittrich ab April 2024 die Ressorts Marketing und Produktmanagement bei Morgen & Morgen. Dittrich kehrt nach über zehn Jahren in das Management des Analysehauses zurück.

Der Bankkaufmann und studierte Wirtschaftsjurist hatte das Unternehmen nach siebenjähriger Zugehörigkeit, zuletzt in der Funktion Bereichsleiter Key Account Management, verlassen. Dittrich war zuvor in leitenden Positionen bei Softfair in Hamburg und der Zurich Gruppe Deutschland, Köln, tätig.