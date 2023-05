Christoph Samwer nimmt Abschied: Nasier Nasir wird neuer CEO bei Friday

Per 1. Juni 2023 wird Nasier Ahmad Nasir die Nachfolge als CEO und Managing Director von Friday antreten und dabei von Christoph Samwer bis zu dessen Weggang im Verlauf des Sommers unterstützt, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.

Nasir ist seit rund zwei Jahren Chief Marketing Officer von Friday und kennt den deutschen Versicherungs- und Insurtech-Markt bestens. Vor seiner Funktion bei Friday arbeitete der 39-jährige Deutsche vier Jahre beim Consulting-Unternehmen Bain & Company, zuletzt als Senior Manager.

Davor war er acht Jahre lang beim italienischen Versicherer Generali in verschiedenen Bereichen tätig, zuletzt als Business Transformation Manager der Generali Deutschland. Zeitgleich war Nasir in den Aufsichtsräten der Envivas Krankenversicherung AG sowie der Cosmos Versicherung AG und der Cosmos Lebensversicherungs AG. Zudem war er als Gründungsmitglied der Generali Vitality massgeblich am Aufbau eines europaweiten Gesundheitsökosystems beteiligt. Die Personalie steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde.

Gert De Winter, CEO der Baloise Gruppe, bedauert Christoph Samwers Entscheid sehr, versteht aber den Wunsch, nach über sechs Jahren eine neue berufliche Herausforderung zu suchen. Unter Sanwers Federführung habe sich aus einer Idee der heute beliebteste Digitalversicherer Deutschlands Friday mit aktuell über 175.000 Kunden entwickelt. Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat bedankten sich bei Samwer für seine diese außerordentliche Leistung sowie den unermüdlichen Einsatz in den letzten Jahren. „Wir wünschen ihm nur das Beste für seine berufliche Veränderung sowie seine private Zukunft!“, sagt De Winter.