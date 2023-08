Commerz Real: Solar- und Windparks für offenen Immobilienfonds

Anders als das "Wachstumschancengesetz" wurde der Entwurf für das geplante "Zukunftsfinanzierungsgesetz" gestern vom Bundeskabinett beschlossen. Der Asset Manager Commerz Real will das Gesetz für seinen offenen Immobilienfonds Hausinvest nutzen.

Wie die Sachwerte-Tochter der Commerzbank mitteilte, sei der Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes ein wichtiger Schritt zur Energiewende in Deutschland und ein Meilenstein zur Weiterentwicklung der Anlageklasse offene Immobilienfonds. So sieht der gestern (16. August 2023) im Bundeskabinett verabschiedete „Gesetzentwurf zur Finanzierung zukunftssichernder Investitionen“ erstmals vor, dass offene Immobilienfonds bis zu 15 Prozent ihres Volumens in Anlagen zur Produktion, zum Transport oder zur Speicherung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien investieren dürfen.

Zudem soll es den Fonds gestattet sein, diese Anlagen nicht nur zu erwerben, sondern auch selbst zu betreiben. Beides war bislang nicht möglich. Commerz Real sieht ein großes Marktpotenzial. So könnten die deutschen offenen Immobilienfonds bei einem derzeit verwalteten Vermögen von insgesamt 131 Milliarden Euro rein rechnerisch mehr als 19 Milliarden Euro in Wind- und Solarparks sowie anderer Erneuerbare-Energien-Anlagen investieren.

Ziel: Selbstversorgung der Immobilien

„Sollte das Gesetz in der Form auch von der Legislative verabschiedet werden, so werden wir unser jahrelanges Know-how im Bereich der erneuerbaren Energien nutzen, um die neuen Möglichkeiten für uns so rasch wie möglich auszuschöpfen“, so Mario Schüttauf, Fondsmanager des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real.

Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben schon seit 2005 in Energieinfrastruktur. Aktuell verwaltet Commerz Real demnach in Deutschland und Europa mehr als 50 Solarkraftwerke und über 40 On- und Offshore-Windparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,5 Gigawatt für private und institutionelle Investoren.

„Mittel- bis langfristig ist es unser Ziel, die Immobilien im Portfolio selbst mit Strom zu versorgen“, betont Schüttauf. Dieser könne Mietern dann zu günstigen Konditionen angeboten werden, was wiederum die Attraktivität der Immobilien für potenzielle Nutzer erhöhen werde und sich positiv auf die Bewertung auswirken könne. Vorgesehen ist der Mitteilung zufolge auch der Erwerb von Solar- und Windparks.

Mit dem Klimavest hat Commerz Real bereits einen Fonds in Form eines ELTIF am Markt, der speziell auf Investitionen in Erneuerbare Energie ausgelegt ist.