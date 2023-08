Comparit GmbH übernimmt Vergleichsprogramm Levelnine

Laut Matthias Brauch, Geschäftsführer der Comparit, verfolgt das Unternehmen mit Ihrer Gründung das Ziel, eine unabhängige, technisch und fachlich exzellente Vergleichssoftware an den Maklermarkt zu bringen. „Die Objective IT mit ihrer Lösung „Levelnine“ sowie Oliver Fink mit seinem erfahrenen Team stehen genau für diese Grundsätze und passen daher hervorragend zur Comparit. Der Erwerb der Objective IT erleichtert und beschleunigt zudem deutlich den Markteintritt der Comparit in den Sparten PKV und Sach“, so Brauch.

Hinzu komme der völlig neue Kfz-Vergleichsrechner, welcher von Objective IT entwickelt wird und Anfang 2024 auf den Markt kommt. Anschließend sind weitere Lösungen für die private Sachversicherung geplant

Oliver Fink, Geschäftsführer der Objective IT : „Ich kenne Matthias Brauch schon lange. Er hat eine großartige Vision und zudem eine innovative und sympathische Mannschaft. Das ganze Team von Objective IT freut sich wahnsinnig darauf, unsere Qualitäten in die neue Comparit-Plattform einzubringen. Das wird eine absolute Win-Win-Situation für uns, aber ganz besonders für unsere User:innen.“

Oliver Fink bleibt alleiniger Geschäftsführer der Objective IT und übernimmt innerhalb der comparit zusätzlich noch die Aufgabe des „Chief Marketing Officers (CMO)“.

Bisheriger Gesellschafter mit 49 Prozent der Anteile war Blau Direkt.

Wer ist die neu gegründete Cpit Comparit

Die neu gegründete Cpit Comparit GmbH hat das Ziel, in sämtlichen Sparten der Privatversicherung eine technisch und fachlich führende sowie vor allem unabhängige Vergleichssoftware für den Maklermarkt zu entwickeln. Die Firma gehört mehrheitlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und wird von mehreren Maklerpools als Investoren unterstützt. Ein erster Prototyp für den Bereich LV / Biometrie wird Anfang 2024 erwartet

Flaggschiff Levelnine

Seit 2006 entwickelt die in Burscheid ansässige Objective IT GmbH anwenderfreundliche Vergleichs- und Beratungssoftware. Ihr Flaggschiffprodukt „Levelnine“ zählt mit über 20.000 Nutzern und Nutzerinnen zu den marktführenden Versicherungs-Vergleichsprogrammen in Deutschland. Zum Kundenstamm gehören neben unabhängigen Versicherungsvermittlern und Versicherungsvermittlerinnen auch zahlreiche Versicherungsunternehmen und Finanzvertriebe.