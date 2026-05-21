AEW setzt bei neuem Fonds auf deutsche Mietwohnungen

AEW hat einen neuen Fonds für deutsche Wohnimmobilien aufgelegt. Ziel ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Mietwohnobjekten in etablierten und liquiden Märkten. Der Investment- und Asset-Manager setzt dabei auf Core- und Core-Plus-Immobilien mit stabilen Erträgen und langfristigem Wertsteigerungspotenzial.

Das Startportfolio umfasst rund 30.000 Quadratmeter vermietbare Fläche und mehr als 300 Wohnungen. Die Objekte liegen in Berlin, Düsseldorf, Dresden und Potsdam. Sie wurden überwiegend nach 2012 errichtet, sind nahezu vollständig vermietet.

AEW sieht den Zeitpunkt für die Auflage vor dem Hintergrund des angespannten Wohnungsmarkts als günstig an. Steigende Baukosten, höhere Finanzierungskosten und eine anhaltend geringe Neubautätigkeit verschärfen aus Sicht des Unternehmens den Wohnungsmangel in Deutschland.

Wohnfonds soll weiter wachsen

Der Fonds soll deutschlandweit in etablierte Mietwohnimmobilien investieren. Im Fokus stehen Standorte mit guter Verkehrsanbindung und sozialer Infrastruktur. Neben Bestandsobjekten kommen laut AEW auch Neubauprojekte und geförderter Wohnraum als Ergänzung infrage.

Das Eigenkapital für die Strategie stammt den Angaben zufolge von zwei deutschen institutionellen Investoren. AEW hat nach eigenen Angaben bereits eine größere Pipeline möglicher weiterer Akquisitionen identifiziert, die den Kriterien des Fonds entsprechen.