Hahn Gruppe und Sonae Sierra kaufen erste Objekte für Südeuropa-Fonds

Die Hahn Gruppe und Sonae Sierra haben die ersten Ankäufe für den „Hahn Sierra Food Retail Fonds“ abgeschlossen. Für den offenen Spezial-AIF wurden ein Eroski-Hypermarkt im spanischen San Sebastián sowie zwei Continente-Verbrauchermärkte in Portugal erworben, teilen die beiden Unternehmen mit.

Für zwei weitere Continente-Märkte bestehen demnach Kaufoptionen, deren Abschluss voraussichtlich bis Ende des Jahres vollzogen wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen für alle fünf Objekte beläuft sich auf über 70 Millionen Euro. Darüber hinaus befinde sich ein Portfolio im Wert von über 60 Millionen Euro in exklusiven Verhandlungen.

Das erste Objekt ist ein Eroski-Hypermarkt im Garbera Shopping Centre in San Sebastián – nach Angaben der beteiligten Unternehmen das führende Einkaufszentrum im Baskenland und in ganz Nordspanien. Die Mietfläche beträgt rund 14.800 Quadratmeter. Eroski betreibt den Standort als Flagship-Filiale.

Das Unternehmen ist Teil der Mondragón-Gruppe, der größten Genossenschaftsgruppe Spaniens, und hält im Baskenland einen Marktanteil von über 35 Prozent im Lebensmitteleinzelhandel. Das Objekt wurde 1997 erbaut und 2023 zuletzt modernisiert.

Continente-Portfolio: Vier Nahversorger in Portugal

Das portugiesische Portfolio stammt von Magnify Partners und umfasst vier Continente Bom Dia-Supermärkte mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.000 Quadratmetern. Die beiden bereits erworbenen Märkte befinden sich in Benedita und Marinha Grande. Alle vier Standorte wurden zwischen 2025 und 2026 eröffnet und wurden als Neubauten mit der höchsten Energieeffizienzklasse (A+/NZEB) realisiert. Mieter aller Objekte ist Sonae MC, der führende Lebensmitteleinzelhändler Portugals, der die Märkte unter der Marke Continente betreibt.

Zusammen haben die fünf Objekte eine Gesamtmietfläche von über 22.800 Quadratmeter, der Portfolio-WAULT – also die gewichtete durchschnittliche Restmietlaufzeit – liegt bei deutlich über 15 Jahren. Alle Objekte sind vollvermietet.

Der Hahn Sierra Food Retail Fonds investiert mit einem Zielvolumen von rund 600 Millionen Euro in Lebensmittelmärkte in Portugal, Spanien und Italien. Er ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert und berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale in der Anlagestrategie. Beim ersten Closing haben sechs institutionelle Investoren Eigenkapital von rund 150 Millionen Euro gezeichnet. Der Fonds ist in der Risikoklasse Core/Core-Plus angesiedelt und steht weiterhin für Zeichnungen offen.