Deutsche Finance startet neuen „Club-Deal“-Fonds

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik“ verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 100 Millionen britische Pfund (GBP), eine geplante Laufzeit von rund vier Jahren und einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 145 Prozent. Die Beitrittsphase für den neuen Investmentfonds der Deutsche Finance Group ist bis zum 30. Juni 2024 geplant, teilt das Unternehmen mit.

Der Alternative Investmentfonds ermöglicht Privatanlegern gemeinsam mit finanzstarken institutionellen Investoren in den Aufbau eines renditestarken Portfolios von Logistikimmobilien in erstklassigen städtischen oder stadtnahen Industrie- und Logistikstandorten in Großbritannien zu investieren, so die Ankündigung. „Wir freuen uns sehr, mit dem ‚DF Deutsche Finance Investment Fund 23 – Club Deal UK Logistik‘ einen weiteren institutionellen Club Deal für Privatanleger anzubieten“, so Peter Lahr, Geschäftsführer der Deutsche Finance Solution GmbH.