DJE Kapital macht Alexander Fenn zum Vertriebschef

DJE Kapital überträgt Alexander Fenn zum 1. Januar 2027 die Verantwortung für den Wholesale- und Retailvertrieb. Zugleich stärkt der Vermögensverwalter seine regionale Präsenz im DACH-Raum. So stellt sich das Unternehmen im Vertrieb neu auf.

Alexander Fenn wird zum 1. Januar 2027 Head of Sales bei der DJE Kapital AG und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Er übernimmt die Gesamtverantwortung für die Bereiche Wholesale und Retail und berichtet an Kundenvorstand Christian Janas.

Zu Fenns Aufgaben gehören künftig auch Client Service sowie Product & Sales Management. Mit der Personalentscheidung entwickelt DJE seine Kunden- und Vertriebsorganisation weiter. Zuvor hatte das Unternehmen den institutionellen Vertrieb, den Fondsvertrieb und die Vermögensverwaltung in einem Vorstandsressort gebündelt.

„Wir haben die Marke stärker positioniert und alle unsere Kundenbereiche – institutioneller Vertrieb, Fondsvertrieb und Vermögensverwaltung – in einem Vorstandsressort gebündelt. Unsere umfassende vertriebliche Neuausrichtung mit einem konsequenten Fokus auf B2C und B2B hat dieses Jahr bereits Früchte getragen. Das zeigen die starken Zuflüsse in unseren Fonds und die anhaltend hohe Nachfrage in der Vermögensverwaltung. Alexander Fenn bringt die Erfahrung und das Marktverständnis mit, um dieses Geschäft gemeinsam mit unserem Team weiter auszubauen“, sagt Janas.

Alexander Fenn bringt 20 Jahre Vertriebserfahrung mit

Fenn verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Fondsvertrieb. Zuletzt verantwortete er bei Flossbach von Storch als Head of Sales Germany & Austria den Vertrieb in Deutschland und Österreich. Insgesamt war er mehr als zehn Jahre für das Kölner Unternehmen tätig. Zuvor arbeitete er bei Allianz Global Investors.

Andrea Huber (Foto: DJE)

Andrea Huber bleibt als Head of Regional Sales für die Vertriebspartner im DACH-Raum zuständig. Sie soll die regionale Präsenz des Unternehmens weiter ausbauen.