Der Plan steht. Für mich. Und meine Liebsten.

Die Vorfreude auf den Ruhestand ist bei Babyboomern und nachfolgenden Generationen groß, die Wunschliste lang. Man will den neuen Lebensabschnitt sorgenfrei genießen. Damit das gelingt, braucht es einen Plan – einen guten.

Professionell beraten mit ifa-Expertise

Für die finanzielle Ruhestandsplanung hat die Allianz gemeinsam mit dem unabhängigen Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (ifa) in Ulm ein Beratungskonzept entwickelt. Es verbindet wissenschaftliche Expertise mit einer klar strukturierten Vorgehensweise und hilft, Kundenwünsche und -bedürfnisse zu ermitteln, Vermögen bewusst für die Ruhestandsphase aufzuteilen und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Unterschätztes Langlebigkeitsrisiko

Die existenzielle Absicherung steht an erster Stelle. Ruhestandsplanung bedeutet zunächst, Geldmittel und Vermögen so auszurichten, dass ein dauerhaft ausreichendes Einkommen im Alter gesichert ist. Damit wird sichergestellt, dass laufende Ausgaben gedeckt sind. Eine solide Planung berücksichtigt auch das individuelle Langlebigkeitsrisiko. Bei Ehepaaren ist zudem die Versorgungssituation beider Partner wichtig, um u.a. mögliche Versorgungslücken im Todesfall zu vermeiden.

Finanzpolster für Wünsche und Unvorhergesehenes

Rücklagen für langgehegte Wünsche oder auch Vorsorge für außerordentliche finanzielle Belastungen, wie etwa ein Pflegefall, sind wichtig und geben notwendige Sicherheit für eine entspannte Zukunft.

Ist weiteres Vermögen und entsprechende Risikobereitschaft vorhanden, kann für Extra-Renditechancen auch in chancenreiche Anlagen investiert werden. Das Produktangebot der Allianz Lebensversicherungs-AG deckt alle Bereiche ab. Von sicherheitsorientierten Produkten mit flexiblen Entnahmemöglichkeiten bis zu Produkten mit höheren Renditechancen, die das Gesamtportfolio diversifizieren können.

Schenken und vererben

Ist die eigene finanzielle Situation heute und für die Zukunft geregelt, gewinnt die Vermögensübergabe an Bedeutung. Wer sich früh damit beschäftigt, kann Vermögenswerte selbstbestimmt und mit Nutzung von steuerlichen Freibeträgen übertragen – zum Beispiel durch Schenkungen zu Lebzeiten. Ein schöner Moment: den Liebsten etwas weitergeben, Freude schaffen und Zukunft sichern.

Zur Vermögensweitergabe eignet sich beispielsweise die Allianz VermögensPolice. Sie bietet ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum und Flexibilität: Kapital kann laufend oder per Einmalbeitrag aufgebaut werden, Zuzahlungen und Entnahmen sind dabei möglich und Begünstigte können – ein widerrufliches Bezugsrecht vorausgesetzt – geändert werden.

Allgemein ist wichtig, dass Angehörige im Fall der Fälle handlungsfähig sind. Falls noch keine Regelungen getroffen wurden, unterstützt der Allianz Vorsorge- und Nachlassplaner Kundinnen und Kunden dabei, Vorsorge- und Nachlassdokumente mit geprüften Formulierungen online zu erstellen.

Allianz Ruhestandsplanung: gut beraten mit Struktur

Die Vielfalt der Themen zeigt: Ruhestandsplanung ist weit mehr als eine Einzelentscheidung. Das Beratungskonzept eröffnet bei einer vermögensstarken Zielgruppe langfristiges Potenzial und positioniert Beraterinnen und Berater als kompetente Partner für anspruchsvolle Vorsorgefragen. Anlässe wie Geburtstage, ablaufende Lebensversicherungen, Erbschaften oder die Prüfung bestehender Bezugsrechtsregelungen eignen sich ideal für den Beratungseinstieg.

Potenzial bei Babyboomern

Bis 2039 erreichen rund 13,4 Millionen Menschen in Deutschland das gesetzliche Rentenalter. Diese Generation zählt zugleich zu den vermögendsten Altersgruppen. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) aus 2025 liegt das Medianvermögen der 55- bis 64-Jährigen bei 241.100 Euro; jeder zehnte Haushalt verfügt über mehr als eine Million Euro.

Jetzt mit Beratungskonzept durchstarten

Das Beratungskonzept Allianz Ruhestandsplanung ist klar strukturiert, wissenschaftlich fundiert und sofort einsetzbar – in Kombination mit der Erfahrung, der Finanzstärke und dem umfassenden Produktportfolio der Allianz bildet es die Basis für zufriedene Kundinnen und Kunden.

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