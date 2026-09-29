Frankreichs Anleihemarkt sendet ein Warnsignal

Frankreichs Staatsanleihen stehen unter wachsendem Druck. Steigende Renditen und der größte Risikoaufschlag gegenüber Bundesanleihen seit der Eurokrise zeigen: Anleger verlangen einen glaubwürdigen Kurs für die Staatsfinanzen.

Michael Nizard, Global Head of Asset Allocation Research bei Edmond de Rothschild Asset Management, zur Entwicklung der französischen Staatsanleihen (OATs):

Ähnlich wie Samuel Becketts Figuren, die vergeblich auf die Ankunft von Godot warten, scheinen die Anleger die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass eine spontane Verbesserung der öffentlichen Finanzen Frankreichs Haushaltsproblem lösen könnte. Lange Zeit profitierten französische Anleihen von einem bequemen Paradoxon: sich stetig verschlechternde öffentliche Finanzen, aber nur begrenzte Sanktionen durch den Markt. Diese Phase scheint nun zu Ende zu gehen.

Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe bewegt sich inzwischen um die 4,8 %, verglichen mit etwa 3,7 % vor drei Monaten. Das Signal liegt aber weniger im absoluten Niveau der Zinssätze als vielmehr in der sich vergrößernden Kluft zu Deutschland als wahrem Barometer des Vertrauens. Mit einem Anstieg auf über 100 Basispunkte hat der Spread seinen höchsten Stand seit der Eurokrise Anfang der 2010er Jahre erreicht.

Die Gleichung für Frankreich wird komplexer: Eine hohe Verschuldung, ein anhaltendes Primärdefizit, ein moderates nominales Wachstum und eine teurere Refinanzierung schwächen den fiskalischen Kurs allmählich. Die Zeit, über Jahre ein Verbündeter der Schuldner, verliert zunehmend an Bedeutung, da ältere Schulden schrittweise durch teurere Schulden ersetzt werden.

Frankreich nähert sich dem Haushalts- und Wahlzyklus 2026–2027 in einer besonders heiklen Lage. Über die Verabschiedung des Haushaltsplans 2026 hinaus ist es nun die Fähigkeit des Landes, einen glaubwürdigen Kurs für die öffentlichen Finanzen vorzugeben. Nach vorliegenden Schätzungen wird das Defizit Frankreichs 2026 voraussichtlich 5,4 % des BIP erreichen – den höchsten Stand in der Eurozone. Für 2027 wird es mit 5,22 % des BIP wohl nahezu unverändert bleiben.

Dennoch: Unserer Ansicht nach hat Frankreich kein systemisches Risiko. Das Land steht nicht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Es ist weder Griechenland im Jahr 2012 noch Italien im Jahr 2011. Die Wirtschaft des Landes ist diversifiziert, die privaten Spareinlagen sind beträchtlich, die Banken sind solide und der Anleihemarkt ist stark. Dennoch besteht die kaum sichtbare Gefahr eines anhaltenden Anstiegs der Kreditkosten, der den Handlungsspielraum sowohl der Regierung als auch der Wirtschaft nach und nach einschränken würde. Die Glaubwürdigkeit muss daher in einem Umfeld wiederhergestellt werden, in dem Investoren zunehmend die Haushaltsentwicklung und nicht mehr nur die Verschuldungshöhe vergleichen.