Debeka überholt Ergo und wird viertgrößter Versicherer

Die Debeka verdrängt die Ergo von Rang vier der deutschen Erstversicherer. Grund ist ein Beitragswachstum, das mehr als doppelt so hoch ausfällt wie im Gesamtmarkt. Wie die Koblenzer Gruppe das schafft – und wo sie sonst noch vorn liegt.

Die Debeka ist erstmals viertgrößter Versicherer in Deutschland. Das zeigt die aktuelle Marktanteilsanalyse des Kölner Instituts für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste, kurz KIVI GmbH, für das Jahr 2025. Die Koblenzer Versicherungsgruppe zog an der Ergo vorbei und übernahm deren bisherigen Rang vier. Zuvor lag sie viele Jahre selbst auf Platz fünf.

Ausschlaggebend war ein kräftiges Beitragswachstum. Die Debeka steigerte ihre Beitragseinnahmen 2025 um 13,2 Prozent auf 14,9 Milliarden Euro, während der Gesamtmarkt lediglich um 5,6 Prozent zulegte. Dadurch stieg ihr Marktanteil auf 5,8 Prozent – vor 20 Jahren lag er noch bei 4,2 Prozent. Die genossenschaftlich geprägte Versicherungsgruppe wächst dabei traditionell aus eigener Kraft, also ohne Fusionen oder Zukäufe. Erst kürzlich hat das Unternehmen zudem angekündigt, seine Mitglieder an den Überschüssen zu beteiligen, siehe dazu Debeka Beitragsrückerstattung 2026: 212 Millionen Euro für Mitglieder.

Brahm: Aufstieg zum viertgrößten Versicherer kein Selbstzweck

Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm ordnet den Erfolg selbst ein: „Viertgrößter Erstversicherer in Deutschland zu sein, ist für uns kein Selbstzweck. Die Entwicklung zeigt aber, dass unser Weg erfolgreich ist: Wir setzen auf nachhaltiges Wachstum, das wir über passgenaue Produkte und kompetenten Service gegenüber unseren Mitgliedern und Kunden erreichen. Dass wir schneller wachsen als der Markt, verdanken wir dem Vertrauen unserer 7,5 Millionen Mitglieder und der Arbeit unserer fast 17.000 Beschäftigten“

Allianz führt, Debeka ist viertgrößter Versicherer in Deutschland

Vor der Debeka liegen weiterhin drei größere Wettbewerber. Die Allianz führt den Markt an, gefolgt von R+V auf Rang zwei und Generali auf Rang drei. Die Ergo, die den vierten Platz jahrelang hielt, rutscht nun auf Rang fünf ab.

Platz Versicherungsgruppe 1 Allianz 2 R+V 3 Generali 4 Debeka 5 Ergo

Debeka bleibt Marktführer in der privaten Krankenversicherung

In der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die 1905 gegründete Debeka schon lange Marktführerin. Mit einem Marktanteil von 17,7 Prozent liegt sie laut KIVI-Studie deutlich vor der Konkurrenz. Wie sich neue Technologien auf diesen Markt auswirken, zeigt der Beitrag KI in der PKV: Die Grenze zieht der Versicherte. In der Lebensversicherung ist die Gruppe seit 1947 aktiv und kommt auf einen Marktanteil von 4,0 Prozent. Das bedeutet Rang vier der Branche. In der Schaden- und Unfallversicherung ist die Debeka dagegen erst seit 1981 tätig. Dort liegt der Marktanteil bei 1,4 Prozent, was Platz 21 unter den Anbietern entspricht.

Wie Mitglieder zu Miteigentümern werden

Zur Debeka-Versicherungsgruppe gehören der Debeka Krankenversicherungsverein a. G., der Debeka Lebensversicherungsverein a. G. sowie die Debeka Allgemeine Versicherung AG als Schaden- und Unfallversicherer der Gruppe. Wer bei einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit einen Vertrag unterschreibt, wird automatisch Mitglied und damit Miteigentümer des Vereins. Das unterscheidet die Debeka von klassischen Aktiengesellschaften, bei denen Kunden und Anteilseigner getrennte Gruppen bilden. Ein weiteres Beispiel für die lange Tradition genossenschaftlich geprägter Versicherer liefert die Hamburger Feuerkasse, deren Wurzel als Teil des Provinzial Konzerns 350 Jahre alt wird. Aus Sicht der Debeka trägt genau dieses Modell dazu bei, dass sie inzwischen viertgrößter Versicherer in Deutschland ist.

Wie die KIVI-Studie die Marktanteile der Versicherer 2025 misst

Grundlage für die Einstufung als viertgrößter Versicherer in Deutschland ist die jährliche KIVI-Analyse zu den Marktanteilen der Versicherer 2025. Sie untersucht ausschließlich Erstversicherer, also Anbieter, deren Kunden private Haushalte und Unternehmen sind. Rückversicherungsgesellschaften bleiben außen vor. Die Studie betrachtet die Sparten Schaden- und Unfallversicherung, Lebensversicherung sowie Krankenversicherung jeweils auf Gruppen- und Konzernebene. Zudem fließen nur Anbieter mit mehr als 50 Millionen Euro Beitragseinnahmen ein. Damit deckt die Studie über 99 Prozent des deutschen Marktes ab und gilt in der Branche als anerkannte Referenz.