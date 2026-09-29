Debeka bindet Tierversicherer Uelzener als Partner ins Portfolio ein

Die Debeka nimmt ab Oktober Tierversicherungen der Uelzener ins Portfolio auf und vermittelt sie über ihren Außendienst. Was die neue Partnerschaft für Kunden und Vermittler konkret bedeutet.

Die Debeka und die Uelzener Versicherungen gehen zum 1. Oktober eine strategische Partnerschaft ein. Die Uelzener gilt als Deutschlands führender Spezialversicherer für Tiere, die Debeka als größter privater Krankenversicherer des Landes. Künftig ergänzen die Tierversicherungslösungen der Uelzener für Hunde, Katzen, Pferde und Kleintiere das Produktangebot der Debeka.

Die Debeka setzt dabei auf ihren angestellten Außendienst mit rund 8.000 Mitarbeitenden, der die Policen der Uelzener vermitteln soll. Für den Spezialversicherer aus Niedersachsen bedeutet das eine deutlich größere Reichweite im deutschen Markt.

Beide Unternehmen wurden von Service Value in Kooperation mit Deutschland Test und Focus Money als Branchensieger in ihrer jeweiligen Sparte ausgezeichnet. Aus Sicht der Partner verbindet die Kooperation das Spezialwissen der Uelzener im Bereich Tierversicherung mit der bundesweiten Präsenz der Debeka.

Vorstände sehen Mehrwert für Kunden

„Wir haben mit der Debeka einen erfahrenen Partner an unserer Seite, um gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen und unsere Marktposition als Spezialversicherer weiter auszubauen“, sagt Imke Brammer-Rahlfs, Vorstandsvorsitzende der Uelzener Versicherungen. „Über den angestellten Außendienst erreichen wir künftig mehr Tierhalterinnen und Tierhalter in ganz Deutschland, denn die Debeka betreut über 7 Millionen Mitglieder, deren Schützlinge wir nun nachhaltig und sinnvoll absichern können.“

Dr. Normann Pankratz, Vorstandsmitglied bei der Debeka, ergänzt: „Unser Anspruch ist es, Kundinnen und Kunden auch über unsere klassischen Versicherungslösungen hinaus einen echten Mehrwert zu bieten. Mit den Tierversicherungen der Uelzener und der Expertise ihrer 350 Mitarbeitenden runden wir unser Portfolio um einen Bereich ab, der zunehmend gefragt ist. Ab sofort bieten wir damit Krankenversicherungen für die ganze Familie – auch für die tierischen Wegbegleiter unserer Versicherten.“

Zwei Unternehmen mit langer Tradition

Die Uelzener Versicherungen wurden 1873 gegründet und blicken auf über 150 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. 1984 entwickelte das Unternehmen als erster deutscher Versicherer die Tierkrankenversicherung. Seither zählen sowohl private Halterinnen und Halter von Hunden, Katzen und Pferden als auch gewerbliche Kunden wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe zur Kundschaft. Der Stammsitz liegt im niedersächsischen Uelzen, hinzu kommen ein Büro in Hamburg sowie die Tochtergesellschaften Uelzener Service in Wegberg und Cleo & You in Hamburg.

Die Debeka wurde 1905 gegründet und zählt mit jährlichen Beitragseinnahmen von 15 Milliarden Euro zu den fünf größten Versicherungsgruppen Deutschlands. Sie betreut 7,6 Millionen Mitglieder und Kunden und deckt neben der Krankenversicherung auch die Lebens- sowie die Schaden- und Unfallversicherung ab. Als genossenschaftlich geprägte Gruppe ist sie nach eigenen Angaben ausschließlich den Interessen ihrer Mitglieder und Kunden verpflichtet.