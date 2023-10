DKM: Jungmakler-Awards verliehen

Auf der DKM in Dortmund wurden zum mittlerweile 13. Mal die Jungmakler-Awards verliehen. Die Top 3 im Überblick.

Der Award will junge Vermittler der Finanz-, Immobilien-und Versicherungswirtschaft fördern und damit eine qualitativ hochwertige Beratungskultur in Deutschland erhalten. Der Wettbewerb wird von 49 Förderern aus der Finanz-und Versicherungswirtschaft unterstützt. In diesem Jahr gab es 67 Bewerberinnen und Bewerber und 13 Finalistinnen und Finalisten.

Sieger ist Tobias Breu. Sein Unternehmen TB Ihr Versicherungsmakler GmbH ist auf die Versicherungsbedürfnisse von Einwanderern und Familien aus Rümanien und Russland spezialisiert.

Auf Platz zwei landete Justine Ivakovic von DI Frau GmbH. Mit ihrem Unternehmen konzentriert sie sich auf die ganzheitliche Finanzplanung und Beratung für Frauen.

Justine Ivakovic (Foto: BBG)

Platz drei ging an Axel Brückner, der sich mit seinem Unternehmen PerFinEx GmbH auf die deutschlandweite, englischsprachige Beratung von Expats spezialisiert hat.

Axel Brückner (Foto: BBG)

Der Sonderpreis Baufinanzierung ging er an Thomas Geck. Er berät und vermittelt für seine Kunden unabhängig die für sie optimale Finanzierung, egal ob für Neubau, Immobilienkauf, Umbau, Sanierung oder Anschlussfinanzierungen.

Jungmakler-Coach Steffen Ritter zeigte sich von den jungen Maklerinnen und Maklern sowie deren Geschäftskonzepten begeistert: „Die Branche verändert sich so intensiv wie noch nie. Von einem immer professioneller werdenden Nachwuchs wird ‚erfolgreicher Maklerbetrieb‘ heute neu definiert.“