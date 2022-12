DVAG: Erneuter Hilfstransport für die Ukraine

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) engagiert sich weiterhin für die Ukraine. In Zusammenarbeit mit „Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help e. V.“ fährt der nunmehr fünfte Hilfstransport mit warmer Winterkleidung in die Grenzregion.

Bereits nach Kriegsbeginn hatte die DVAG eine Million Euro als Soforthilfe bereitgestellt und spendete den Betrag an den gemeinnützigen Verein „Menschen brauchen Menschen e. V.“ (MbM), der seitdem verschiedene Initiativen in der Ukraine und für geflüchtete Menschen in Deutschland unterstützt.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit Sommer gemeinsam mit MbM den Verein „Athletes for Ukraine“ (AfU), der Projekte initiiert, die den Geflüchteten zugutekommen.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesem Jahr so viel erreicht haben, und hoffe, dass wir die akute Not der Menschen dadurch lindern konnten“, so Vorstandschef Andreas Pohl.