DWS baut regionale Vertriebspartnerbetreuung aus

Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er von Berlin aus die DWS-Vertriebspartner aus den Bereichen Direct & Advised Business, IFAs, Pools, DVAG, Versicherungen und Drittbanken betreuen. Er berichtet an Gerhard Hildenbrand, Leiter regionaler Vertrieb Third-Party Sales. „Wir freuen uns sehr, mit Felix Haschtmann einen regional verwurzelten, erfahrenen Private-Banking- und Vertriebsexperten gewonnen zu haben. Mit der neu geschaffenen Stelle unterstreicht die DWS die Bedeutung der regionalen Vertriebspartnerbetreuung“, sagt Hildenbrand.

Haschtmann kommt vom Bankhaus Metzler, wo er im Berliner Büro als Senior-Kundenbetreuer im Private Banking gearbeitet hat. Zuvor war er unter anderem bei der HypoVereinsbank als Senior Relationship Manager Private-Banking tätig sowie in verschiedenen Funktionen bei der Berliner Sparkasse, zuletzt als Relationship Manager und Abteilungsdirektor im Private-Banking.