Newsletter
Podcast
Videos
Suche

DWS baut regionale Vertriebspartnerbetreuung aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Felix Haschtmann, DWS
Foto: DWS
Felix Haschtmann, DWS

Felix Haschtmann übernimmt bei der DWS zum 1. November 2025 die neu geschaffene Stelle des regionalen Vertriebsdirektors Third Party Sales für die Region Nordost.

Gemeinsam mit seinen Kollegen wird er von Berlin aus die DWS-Vertriebspartner aus den Bereichen Direct & Advised Business, IFAs, Pools, DVAG, Versicherungen und Drittbanken betreuen. Er berichtet an Gerhard Hildenbrand, Leiter regionaler Vertrieb Third-Party Sales. „Wir freuen uns sehr, mit Felix Haschtmann einen regional verwurzelten, erfahrenen Private-Banking- und Vertriebsexperten gewonnen zu haben. Mit der neu geschaffenen Stelle unterstreicht die DWS die Bedeutung der regionalen Vertriebspartnerbetreuung“, sagt Hildenbrand. 

Haschtmann kommt vom Bankhaus Metzler, wo er im Berliner Büro als Senior-Kundenbetreuer im Private Banking gearbeitet hat. Zuvor war er unter anderem bei der HypoVereinsbank als Senior Relationship Manager Private-Banking tätig sowie in verschiedenen Funktionen bei der Berliner Sparkasse, zuletzt als Relationship Manager und Abteilungsdirektor im Private-Banking.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/dws-baut-regionale-vertriebspartnerbetreuung-aus-705737/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.