IVFP prüft erstmals Altersvorsorgekompetenz von Investmentgesellschaften

Die Altersvorsorge zählt zu den großen Zukunftsfragen in Deutschland und gewinnt weiter an Bedeutung. Neben dem demografischen Wandel prägt auch die politische Diskussion um neue Vorsorgeinstrumente wie das geplante Altersvorsorgedepot die Anforderungen an Anbieter und Produkte.

Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung erstmals die Altersvorsorgekompetenz von Investmentgesellschaften untersucht. Ziel des neuen Altersvorsorgekompetenzratings ist es, die Kompetenz der Anbieter objektiv einzuordnen und zugleich aufzuzeigen, wie sich dieses Thema strukturiert im Unternehmen verankern lässt.

„Mit dem Altersvorsorgekompetenzrating schaffen wir erstmals ein neues Ratingformat, das Altersvorsorgekompetenz objektiv und anhand transparenter Kriterien einordnet. Das sorgt für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit bei einem Thema, das die Altersvorsorge in Deutschland weiter prägen wird“, sagt Andreas Kick, Geschäftsführer des IVFP.

Vier Anbieter erreichen die Höchstbewertung

An dem ersten Altersvorsorgekompetenzrating beteiligten sich vier Investmentgesellschaften – Ampega Investments, Deka Investments, DWS Investments und Franklin Templeton. Alle Teilnehmer wurden mit der Höchstbewertung „Exzellent“ ausgezeichnet. Bewertet wurde, wie systematisch und nachvollziehbar die Anbieter ihr Engagement für eine bessere Altersvorsorge dokumentieren und in der Praxis umsetzen.

Die Untersuchung zeigt, dass alle vier Gesellschaften ihre Altersvorsorgekompetenz klar belegen konnten. Das IVFP hebt hervor, dass sich ausschließlich Anbieter beteiligt haben, die sich seit Jahren intensiv mit der Altersvorsorge in Deutschland befassen.

Die Bedeutung des Ratings steigt auch mit Blick auf künftige Marktentwicklungen. „Altersvorsorge ist eine der großen Zukunftsfragen in Deutschland und sie braucht Kompetenz, die in der Praxis verankert ist. Mit unserem Altersvorsorgekompetenzrating schaffen wir erstmals eine transparente Einordnung, wie Investmentgesellschaften ihr Engagement in diesem Bereich konkret aufstellen“, sagt Kick.

Kriterien und Methodik des Ratings

Wie bei den anderen Kompetenzratings des IVFP basiert auch dieses Format auf einer interaktiven Analyse. Sie ermöglicht einen detaillierten Blick auf interne Prozesse, Strukturen und Strategien der teilnehmenden Gesellschaften.

Untersucht wurden die vier Bereiche Strategie, Produkt und Service, Organisation und Kooperation sowie Schulung und Weiterbildung. Grundlage waren umfangreiche Angaben und Nachweise, die die Unternehmen im Rahmen eines detaillierten Fragenkatalogs bereitstellten.

Das Rating geht damit über eine reine Produktbewertung hinaus. Es liefert den Gesellschaften eine fundierte Standortbestimmung und Hinweise zur Weiterentwicklung der eigenen Altersvorsorgekompetenz.

Stimmen aus den Unternehmen

„Eine starke Altersvorsorge braucht langfristiges Denken, klare Prozesse und konsequentes Handeln. Umso mehr freuen wir uns, dass unser Engagement im Altersvorsorgekompetenzrating des IVFP mit der Höchstbewertung Exzellent ausgezeichnet wurde“, sagt David Krahnenfeld von Ampega Investment.

Markus Spory von der Deka Investment GmbH betont: „Altersvorsorge ist eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland. Die Höchstbewertung im IVFP-Rating bestätigt unseren Anspruch, Vorsorgelösungen nicht nur anzubieten, sondern das Thema auch strategisch und nachhaltig voranzutreiben.“

Auch Björn Deyer von der DWS sieht in der Bewertung einen Ansporn: „Das Rating spiegelt wider, welche Anstrengungen wir tagtäglich im Bereich Altersvorsorge unternehmen.“ Martin Stenger von Franklin Templeton ergänzt: „Wir begrüßen, dass das IVFP mit diesem Rating einen transparenten und qualitativ anspruchsvollen Maßstab für Altersvorsorgekompetenz setzt.“

Ergebnisse und Ausblick

Im Rating Altersvorsorgekompetenz 2026 erhielten Ampega Investment, Deka Investment, DWS Investment und Franklin Templeton International Services jeweils die Gesamtnote „Exzellent“. Die Ergebnisse wurden am 27.01.2026 veröffentlicht und werden künftig jährlich aktualisiert.

Das IVFP weist darauf hin, dass die Teilnahme am Altersvorsorgekompetenzrating allen Investmentgesellschaften offensteht. Ziel ist es, Kompetenz sichtbar zu machen und zugleich Ansatzpunkte für Verbesserungen zu liefern, gerade vor dem Hintergrund wachsender Bedeutung kapitalmarktbasierter Altersvorsorge.