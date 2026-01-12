Edmond de Rothschild AM stärkt Vertrieb in DACH mit Dominik Kremer

Edmond de Rothschild Asset Management hat Dominik Kremer mit Wirkung zum 7. Januar 2026 zum Head of Distribution für Deutschland und Österreich ernannt. Gleichzeitig übernimmt er die Leitung der Niederlassung in Frankfurt am Main. In seiner neuen Funktion verantwortet Kremer den Vertrieb über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen hinweg sowie die Weiterentwicklung der Geschäftsaktivitäten im institutionellen und im Wholesale-Segment.

Kremer ist von Frankfurt am Main aus tätig und berichtet an Marie Jacot, Global Head of Distribution bei Edmond de Rothschild Asset Management. Er übernimmt die Führung des Vertriebsteams für Deutschland und Österreich und soll die Marktposition des Hauses in beiden Ländern weiter ausbauen.

Mit der Ernennung setzt Edmond de Rothschild Asset Management ein klares Zeichen für den Ausbau der regionalen Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum.

Langjährige Erfahrung im internationalen Asset Management

Dominik Kremer bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Asset Management mit, insbesondere in den Bereichen Vertrieb und Business Development. Zuletzt war er seit Juni 2022 bei Haven Green Investment Management in Frankfurt als Global Head of Sales tätig.

Davor verantwortete er bei Unigestion in Genf und London die Rolle des Global Head of Business Development und war Mitglied des Executive Management Committee. Weitere Stationen führten ihn in leitende Positionen bei Columbia Threadneedle Investments in London und Frankfurt sowie zuvor zu Pioneer Investments nach München, Mailand und London.

Seine berufliche Laufbahn begann Kremer bei Fidelity Investments im Kundenservice, von wo aus er früh in Vertriebs- und strategische Funktionen wechselte.

Fokus auf Deutschland und Österreich

Marie Jacot, Global Head of Distribution bei Edmond de Rothschild Asset Management, betont die strategische Bedeutung der Personalie: „Wir freuen uns sehr, Dominik Kremer bei Edmond de Rothschild Asset Management willkommen zu heißen. Seine langjährige Erfahrung im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung in Europa sowie sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Kunden werden ein wichtiger Faktor dafür sein, unsere Präsenz in Deutschland und Österreich weiter auszubauen. Mit seiner Ernennung unterstreichen wir unser langfristiges Engagement in diesen beiden Schlüsselregionen.“

Mit Kremer an der Spitze des Vertriebs in Deutschland und Österreich setzt Edmond de Rothschild Asset Management auf Kontinuität und internationale Erfahrung in einem für das Haus wichtigen Wachstumsmarkt.