Eine neue Qualität zukunftsorientierter Geldanlagen: Der hep solar Invest ELTIF

Ein Beteiligungsangebot, das sich an Ihren Bedürfnissen orientiert:

Solarenergie als ergänzender Baustein in einem breit aufgestellten Portfolio

Investition in die Entwicklung, den Bau und Betrieb von Photovoltaik- und Speicherprojekten in Europa, Japan und Nordamerika

Flexiblerer Vermögensaufbau verglichen mit herkömmlichen geschlossenen AIFs

Sparplanoption ab 25 € monatlich und definierte Kündigungs- und Rückgabemöglichkeiten

Wirkung, die nachvollziehbar ist – durch ein Anlageziel, das die messbare Minderung von CO 2 anstrebt

Für alle, die:

am globalen Wachstumsmarkt Photovoltaik teilhaben möchten

nachhaltige Sachwertanlagen mit mehr Flexibilität verbinden wollen

Kapital mit Nutzen für Mensch und Umwelt einsetzen möchten

Schnell und bequem ins eigene Depot

Der hep solar Invest ELTIF kann eine attraktive Möglichkeit sein, das eigene Portfolio nachhaltig zu diversifizieren – ob für den persönlichen Vermögensaufbau oder für kommende Generationen. Der Fonds ist sparplanfähig und bereits ab 25 € monatlich oder mit einem individuellen Einmalbetrag verfügbar. Interesse? Ihre Beraterin oder Ihr Berater informiert Sie gerne. Mehr Informationen unter: invest.hepsolar.com/eltif.

Eine gute Kombi: Photovoltaik und Speicher

Erneuerbare Energien wachsen – und mit ihnen der Bedarf, Strom flexibel nutzbar zu machen. Speicher setzen genau hier an: Sie nehmen überschüssig produzierte Energie auf und geben sie zeitversetzt wieder ab. Etwa abends, wenn der Bedarf hoch ist. Ob als Großspeicher oder als Hybridlösung mit Solaranlage – Speicher verbessern die Wirtschaftlichkeit und Integration sauberer Energie ins Stromnetz.

Ein flexiblerer Zugang zu alternativen Assets

Der ELTIF war lange Zeit vor allem institutionellen Anlegern vorbehalten, die in langfristige Vorhaben aus Bereichen wie Immobilien, erneuerbare Energien oder Private Equity investieren wollten. Doch mit seiner Reform, die im Januar 2024 marktwirksam wurde, öffnete er sich einem breiteren Publikum mit anderen Anlagebedürfnissen. Das Ergebnis: ein flexiblerer Zugang zu Sachwertinvestments mit niedrigeren Einstiegsbeträgen, Sparplanoptionen ab 25 Euro monatlich und – je nach Ausgestaltung – klar definierten Rückgabemöglichkeiten.

ISIN: LU3053689975

WKN: A417LG

Anteilklasse: R

Dies ist eine Marketing-Anzeige der HEP Kapitalverwaltung AG für den Fonds hep solar Invest ELTIF Anteilklasse R. Es gibt keine Garantie oder sonstige Gewährleistung, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese und weitere Rechtshinweise finden Sie unter: http://invest.hepsolar.com/eltif/#rechtliche-hinweise.