Swiss Life bringt mit Privado Police ELTIF 2.0 gegen Einmalbeitrag

Der Aufbau von Infrastrukturanlagen gilt als kapitalintensiv und teils langwierig. Hierzu zählen insbesondere Sachwerte aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Versorger, Transport, Kommunikation und soziale Infrastruktur. Die EU fördert darum gezielt langfristige Investitionen in die Realwirtschaft mit der ELTIF-Verordnung (European Long Term Investment Fund).

„Insbesondere mit der angepassten Verordnung, bekannt als ELTIF 2.0, wurde nun die Grundlage geschaffen, um Investitionen in nicht börsennotierte Vermögenswerte wie Infrastruktur attraktiver und einfacher anbieten zu können“, erklärt Stefan Holzer, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland, Leiter Market Management Versicherung.

„Damit machen wir ab Juli 2024 mit unserer Swiss Life Privado Police erstmals das Investment in ausgewählte Infrastrukturanlagen für unsere Kunden in Form einer fondsgebundenen Rentenversicherung möglich.“ In dieser Kombination aus Versicherungspolice mit einem Infrastruktur-Investment spiele Swiss Life derzeit eine Vorreiterrolle im deutschen Markt, so Holzer

Flexible Versicherungslösung gegen Einmalbeitrag

Mit der Swiss Life Privado Police investieren Anlegerinnen und Anleger über eine fondsgebundene Rentenversicherung nach Aussage des Versicherers von Beginn an in ein exklusives und diversifiziertes Portfolio aus über 20 privaten Infrastrukturunternehmen, darunter Anlagen in Wind- und Solarparks, Wasserkraftanlagen, Recycling-Firmen sowie Glasfaser- und Fernwärmenetze.

Der Mindestanlagezeitraum liegt bei zwölf Jahren gegen Einmalbeitrag ab 10.000 Euro. „Der

Zeithorizont ab zwölf Jahren oder länger sei nötig, um der langfristigen Ausrichtung der Anlageklasse Infrastruktur gerecht zu werden. „Nur dann kann sie ihre besonderen Vorteile voll ausspielen“, sagt Holzer.

Zuzahlungen ab 5.000 sind möglich, Teilentnahmen ebenso; dies gilt sowohl für die

Ansparphase als auch für die Rentenphase. Bei Renteneintritt profitieren Kundinnen und

Kunden bei der Entscheidung für eine monatliche Rente darüber hinaus lebenslang von den

Vorteilen der Ertragsanteilsbesteuerung.

Beimischung für das Portfolio

Zielgruppe der fondsgebundene Rentenversicherung sind Anlegerinnen und Anleger, die bereits über Vermögen für ihre Altersvorsorge verfügen und weiteres Kapital diversifiziert, aber mit stabilen Renditechancen anlegen möchten. „Das macht nicht gelistete Infrastrukturfonds für diese Zielgruppe so interessant, da sie als schwankungsarm gelten und häufig performanter als andere Anlageklassen sind“, sagt Holzer.

Eine weitere Besonderheit der Swiss Life Privado Police ist der fondsgebundene Rentenbezug. „Zu beachten ist lediglich, dass der fondsgebundene Rentenbezug mit konventioneller Fondsauswahl stattfindet, das bedeutet, dass das Infrastruktur-Investment mit dem Beginn des Rentenbezugs endet“, erläutert Holzer.

Die Basis der neuen Versicherungslösung von Swiss Life Deutschland bildet der „Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF“ von Swiss Life Asset Managers, die bereits seit 2011 auf Direktanlagen im Infrastrukturbereich spezialisiert sind. Die sich im Fonds befindenden Objekte tragen schon seit mehreren Jahren zu stabilen Renditen auf der Bilanz der Swiss Life-Gruppe bei, die auch selbst als Teilinvestor dieser Infrastrukturobjekte auftritt.