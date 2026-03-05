Ernst Russ schwimmt im Geld – Flotte mit hoher Auslastung und langfristigen Verträgen

Die Ernst Russ AG – einst unter dem früheren Namen HCI Capital führender Anbieter von Schiffsbeteiligungen – rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von rund 158 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 96 Millionen Euro. Grundlage sind vorläufige, noch ungeprüfte Zahlen. Damit bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das abgelaufene Jahr. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Jahresende auf rund 114 Millionen Euro. Sowohl das Ergebnis als auch die liquiden Mittel sind somit in Relation zum Umsatz sehr auskömmlich.

Die Hamburger Reederei sieht sich damit weiterhin solide aufgestellt. Das Management hält an seinen strategischen Schwerpunkten fest. Dazu zählen der Ausbau eines profitablen und nachhaltigen Portfolios in verschiedenen Schifffahrtssegmenten, eine langfristige Beschäftigung der Flotte sowie eine hohe technische Verfügbarkeit der Schiffe.

Zugleich betont das Unternehmen die Bedeutung von Transparenz für den Zugang zum Kapitalmarkt. Sie gilt aus Sicht des Vorstands als wichtige Voraussetzung, um Investoren und Finanzierungspartner langfristig zu gewinnen.

Ausbau der Flotte und langfristige Charterverträge

Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung hat Ernst Russ Ende Februar 2026 zwei Multipurpose-Schiffe erworben. Beide Einheiten sind bereits langfristig zu guten Konditionen verchartert. Auch für das größte Schiff der Flotte, die MS „Rome Express“, hat die Reederei eine langfristige Beschäftigung gesichert. Der entsprechende Chartervertrag läuft bis zum zweiten Quartal 2033.

Zusammen mit weiteren kürzlich vereinbarten Verträgen ergibt sich zum 31. Dezember 2025 eine durchschnittliche Charterlaufzeit von rund 26,0 Monaten. Der Charter-Backlog beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf rund 449 Millionen Euro.

Hohe Auslastung der Flotte im Jahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 erreichte die Flotte der Ernst Russ-Gruppe eine Beschäftigungsquote von 97,7 Prozent. Die durchschnittlichen Chartererlöse lagen bei 18.135 Dollar pro Tag. Die geprüften Geschäftszahlen für das Jahr 2025 will das Unternehmen am 25. März 2026 veröffentlichen.

Informationen darüber, ob und inwieweit das Unternehmen aktuell durch den Nahost-Konflikt betroffen ist, enthält die Mitteilung nicht.