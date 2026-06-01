Gründerberatung in Köln: Wo Vermittler bei PKV und BU den Unterschied machen

Köln gehört zu den dynamischsten Gründerstandorten Deutschlands. Das Start-up-Ökosystem im Rheinland ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, die Investorendichte hoch, die Kreativszene lebendig. Für Versicherungsmakler und Finanzberater bedeutet das: eine wachsende Zielgruppe mit hohem Absicherungsbedarf – und oft erstaunlich wenig Vorwissen bei existenziellen Finanzfragen.

PKV-Beratung bei Gründern: Mehr als ein Tarifvergleich

Die Entscheidung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung fällt bei Gründern meist unter Zeitdruck. Businessplan, Gewerbeanmeldung, erste Kundenakquise – die Krankenversicherung wird in dieser Phase häufig als lästige Formalität abgehakt. Was Vermittler in der Praxis erleben: Viele Gründer öffnen ein Vergleichsportal, sortieren nach dem niedrigsten Monatsbeitrag und schließen ab.

Dr. Berndt Schlemann, Geschäftsführer der Schlemann.com Finanzberatung und Volljurist mit über 19 Jahren unabhängiger Beratungserfahrung, sieht darin ein wiederkehrendes Muster. Seine Beratung wird unter anderem von Finanztip empfohlen, mehr als 6.100 Kundenbewertungen belegen die Praxisnähe seiner Arbeit. Schlemann warnt vor einer rein preisgetriebenen Tarifwahl: Günstige Einstiegstarife in der PKV sehen auf dem Papier attraktiv aus, offenbaren im Leistungsfall aber häufig empfindliche Lücken – bei Hilfsmitteln, Reha-Leistungen oder dem Zugang zu bestimmten Fachärzten.

Eine gute Beratung zeigt sich nicht daran, wie schnell ein Tarif abgeschlossen wird, sondern wie gründlich er vorher geprüft wurde. Wer rund 200 Leistungsmerkmale vergleicht – von der Hörgeräteversorgung über Reha-Bedingungen bis zu Auslandsaufenthalten – liefert einen Mehrwert, den kein Vergleichsportal abbilden kann. Wie so eine fundierte Analyse in der Praxis aussieht, zeigt etwa die Tarifbewertung zur HanseMerkur PKV, in der Stärken und Schwächen einzelner Tarifbausteine transparent aufgeschlüsselt werden. Für Verbraucher ist das eine wertvolle Grundlage, um die Tragweite ihrer Entscheidung besser einschätzen zu können.

Ein weiterer Aspekt, der in Kundengesprächen oft untergeht: Vergleichsportale arbeiten selbst als Versicherungsmakler. Sie stellen nicht zwingend den leistungsstärksten Tarif nach vorne, sondern den, der sich am leichtesten vermitteln lässt. Unabhängige Berater, die diesen Mechanismus transparent machen, positionieren sich klar gegenüber der digitalen Konkurrenz.

Berufsunfähigkeit: Die größte Beratungslücke bei Selbstständigen

Noch gravierender als bei der Krankenversicherung ist die Beratungslücke beim Thema Berufsunfähigkeit. Angestellte verfügen wenigstens über die gesetzliche Erwerbsminderungsrente als Minimalabsicherung – Selbstständige stehen ohne eigene Vorsorge im Ernstfall komplett ohne Einkommen da.

Die Zahlen sind eindeutig: Etwa jeder vierte Berufstätige wird im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Die häufigsten Ursachen sind psychische Erkrankungen und Rückenprobleme – Risiken, die auch Schreibtischtäter betreffen. Dennoch schieben gerade Gründer das Thema beiseite. Schlemann kennt den Standardsatz aus der Beratung: „Mir passiert das nicht.“ Dabei ist die Phase, in der jemand jung und gesund ist, versicherungstechnisch der optimale Zeitpunkt für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung.

Wer Gründer bereits vor dem offiziellen Start der Selbstständigkeit anspricht – also noch im Angestelltenverhältnis oder Studium –, kann eine deutlich günstigere Einstufung in die Berufsgruppe erzielen. Zudem sinkt das Risiko, dass bereits dokumentierte Vorerkrankungen wie Rückenbeschwerden oder ambulante Psychotherapie zu Ausschlüssen oder Risikozuschlägen führen. Die BU-Beratung vor der Gründung ist damit nicht nur fachlich sinnvoll, sondern auch ein strategisches Akquise-Instrument für Vermittler, die Gründer frühzeitig als langfristige Mandanten gewinnen wollen.

Wo Gründer regelmäßig falsch abbiegen – und wie Vermittler gegensteuern

Schlemann beobachtet aus über 6.100 Beratungsfällen bestimmte Muster, die sich bei Gründern immer wiederholen. Für Makler und Berater sind diese Erkenntnisse wertvoll, weil sie zeigen, an welchen Stellen professionelle Beratung den größten Hebel hat.

Gründer kommen zu spät. Ab dem Tag der Gewerbeanmeldung besteht Versicherungspflicht – doch viele Selbstständige beschäftigen sich erst dann mit dem Thema. Die Folge: Entscheidungen unter Zeitdruck, oft ohne ausreichende Grundlage. Vermittler, die Gründer bereits in der Planungsphase erreichen, können diesen Engpass auflösen und sich als erster Ansprechpartner etablieren.

Der Beitrag zählt, die Leistung nicht. Viele Gründer orientieren sich ausschließlich am Monatsbeitrag. Ein PKV-Tarif für 300 Euro wirkt auf den ersten Blick ausreichend – bis im Leistungsfall wesentliche Bereiche nicht abgedeckt sind. Hier liegt die Stärke des persönlichen Beraters: den Blick vom Preis auf das Gesamtleistungsprofil lenken und aufzeigen, wo günstige Tarife im Ernstfall teuer werden.

Steuerliche Vorteile bleiben liegen. PKV-Beiträge lassen sich steuerlich geltend machen, und Strategien wie die Vorauszahlung von Beiträgen können bei den schwankenden Einkommen der ersten Gründungsjahre spürbar entlasten. Vielen Gründern ist das schlicht nicht bekannt. Vermittler, die steuerliches Grundwissen mitbringen oder gezielt mit Steuerberatern kooperieren, schaffen hier einen konkreten Mehrwert, den kein Onlineportal bieten kann.

Absicherung wird in Einzelteilen gedacht. Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge landen bei vielen Gründern in getrennten Schubladen – oder werden komplett aufgeschoben. Die Chance für Berater: Wer von Anfang an eine strukturierte Checkliste mit allen Versicherungs- und Vorsorgefragen anbietet, wird vom Produktvermittler zum strategischen Partner.

Marktchance Köln: Wachsende Stadt, steigender Beratungsbedarf

Köln hat die Marke von 1,1 Millionen Einwohnern überschritten – mit weiter steigender Tendenz. Für Vermittler bedeutet das einerseits eine wachsende Zielgruppe an Gründern und Selbstständigen. Andererseits verschärft das Bevölkerungswachstum die Versorgungslage: Arztpraxen werden voller, Facharzttermine sind schwerer zu bekommen. Die Frage nach der richtigen Gesundheitsversorgung wird für Selbstständige in der Region damit nicht weniger relevant, sondern drängender – und damit auch die Nachfrage nach qualifizierter Beratung.

Für Makler und Berater im Kölner Raum bleibt die zentrale Erkenntnis: Die Wahl der Krankenversicherung lässt sich für Gründer kaum rückgängig machen. Wer seine Mandanten früh auf Qualität statt auf den niedrigsten Beitrag lenkt, schafft nachhaltigen Mehrwert – für den Kunden und für das eigene Geschäft.