Zinsdivergenz: Warum EZB und Fed aktuell in entgegengesetzte Richtungen steuern

Die nächsten Wochen markieren einen ungewöhnlichen Moment in der globalen Geldpolitik. Am 11. Juni entscheidet die Europäische Zentralbank über eine mögliche Zinserhöhung, fünf Tage später tagt die US-Notenbank Federal Reserve. Die Erwartungen der Märkte könnten kaum weiter auseinanderliegen: Die EZB dürfte die Zinsen anheben, die Fed sie unverändert lassen.

Der Leitzins der Fed liegt aktuell in einer Zielspanne von 3,50 bis 3,75 Prozent — ein Niveau, das die Notenbank seit Monaten hält. Laut CME FedWatch beträgt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Einfrierens der Zinsen rund 70 Prozent; lediglich etwa 28 Prozent der Marktteilnehmer rechnen mit einer Senkung um 25 Basispunkte. An eine Erhöhung glaubt derzeit kaum jemand.

Grundlage für die Zurückhaltung ist die hartnäckige Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg im April auf 3,8 Prozent im Jahresvergleich — der höchste Stand seit 2023. Die bevorzugte Messgröße der Fed, die Kernrate der privaten Konsumausgaben (Core PCE), wird für 2026 auf 2,7 bis 2,8 Prozent geschätzt. Gleichzeitig erweist sich der US-Arbeitsmarkt als ausgesprochen stabil.

Lager „Länger pausieren“ gegen Wall-Street-Optimismus

Innerhalb des FOMC sind die Fronten verhärtet. Berichten zufolge lehnt rund ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder weitere Zinssenkungen ab und fordert belastbare Beweise, dass die Inflation nachhaltig auf zwei Prozent zusteuert. Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere gestiegene Energiepreise infolge der Spannungen im Nahen Osten, stärken diese Position.

An der Wall Street überwiegt dennoch der Optimismus. Institutionelle Investoren setzen weiterhin auf bis zu drei Zinssenkungen bis Jahresende. Eine erste Senkung im September oder Oktober gilt als realistisch — sofern die Inflationsdaten in den kommenden Monaten günstigere Signale liefern.

Hinzu kommt ein Führungswechsel, der die Planbarkeit der Fed-Politik erschwert. Der neue Vorsitzende Kevin Warsh gilt als Kritiker der bisher üblichen Praxis, geldpolitische Entscheidungen weit im Voraus zu kommunizieren. Sollte er diesen Kurs einschlagen, müssen Märkte künftig mit weniger Orientierung rechnen.

EZB unter Inflationsdruck

Während die Fed abwartet, steuert die EZB in die entgegengesetzte Richtung. Für die Ratssitzung am 11. Juni rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 75 Prozent mit einer Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte. Anlass ist die Inflation im Euroraum: Sie stieg im Mai auf 3,2 Prozent — deutlich über dem 2-Prozent-Ziel der Notenbank.

Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel befürwortet eine Anhebung, unabhängig davon, wie sich die geopolitische Lage im Nahen Osten entwickelt. Chefvolkswirt Philip Lane verweist auf anhaltenden Aufwärtsdruck bei den Preisen und erhöhte Unsicherheit. Analysten von Barclays erwarten für Juni und September je einen weiteren Zinsschritt — die Notenbank müsse ein klares Signal senden.

Die Gegenargumente sind gewichtig. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird 2026 auf lediglich 0,9 Prozent geschätzt. Kritiker warnen vor einem Stagflations-Dilemma: steigende Preise bei stagnierender Wirtschaft. Eine zu aggressive Straffung könnte die ohnehin schwache Investitionsdynamik weiter bremsen.

Energiepreise als strukturelles Problem

Strukturelle Schäden an der Energieinfrastruktur infolge des Iran-Konflikts treiben die Inflation in Europa besonders stark an — ein Faktor, den Zinspolitik allein nur begrenzt adressieren kann. Manche Ökonomen zweifeln daher grundsätzlich, ob die EZB das richtige Instrument in der Hand hält.

Die wachsende Kluft zwischen Fed und EZB spiegelt sich bereits in den Finanzmärkten wider. Der Euro zeigt Schwächetendenzen gegenüber dem Dollar, der Bund-Future stieg — Signale dafür, dass der Markt die EZB-Straffung einpreist und gleichzeitig Rezessionssorgen im Euroraum wachsen sieht.