Erstes Objekt für „VC Value Add Plus“: Verifort Capital investiert in Mülheimer Gewerbeimmobilie

Mit dem Erwerb einer Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Mülheim an der Ruhr hat der Asset Manager Verifort Capital das erste Objekt für seinen geschlossenen Publikums-AIF „VC Value Add Plus gesichert. Der Fonds verfolgt eine Value-Add-Strategie, bei der Bestandsobjekte durch gezielte Maßnahmen revitalisiert und im Wert gesteigert werden sollen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die 2001 errichtete Immobilie liegt im Stadtteil Mülheim-Saarn und bietet rund 4.000 Quadratmeter Mietfläche, verteilt auf sechs Geschosse. Neben Büro- und Handelsflächen beherbergt das Gebäude auch Praxisräume. Zu den derzeitigen Mietern zählen unter anderem eine Zahnarztpraxis sowie ein Beratungsunternehmen.

ESG-Maßnahmen und Vermietungspotenzial

„Dieser Ankauf passt hervorragend in unseren ‚VC Value Add Plus'“, erklärt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. „Wir haben hier einerseits ein Objekt, das mit seiner guten Erschließung und verkehrsgünstigen Lage ein attraktiver Standort für Gewerbemieter ist. Andererseits sehen wir großes Potenzial, dank unserer umfassenden Value-Add-Expertise signifikante Wertsteigerungen erreichen zu können, die deutlich über den Prospektannahmen liegen.“

Geplant sind umfangreiche ESG-Maßnahmen, darunter eine Dachbegrünung, die Installation von E-Ladesäulen sowie Optimierungen bei Heiz- und Wasserverbräuchen. Zudem sollen neue Sozialflächen für die Mieter geschaffen werden. Parallel arbeitet Verifort Capital daran, freie Flächen im Gebäude neu zu vermieten, um die Auslastung zu erhöhen.

Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung

Der Publikumsfonds „VC Value Add Plus“ investiert deutschlandweit in Büro-, Handels- und Logistikimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Im Rahmen der Value-Add-Strategie sollen die Objekte modernisiert, ökologisch verbessert und anschließend veräußert werden. Die geplante Laufzeit beträgt sechs Jahre. Als Artikel-8-Fonds legt Verifort Capital dabei besonderen Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-konforme Investitionen.