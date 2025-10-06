Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Erstes Objekt für „VC Value Add Plus“: Verifort Capital investiert in Mülheimer Gewerbeimmobilie

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Frank Huber Verifort Capital
Foto: Verifort Capital / Frank Luger www.art-photography.de
Frank M. Huber, CEO Verifort Capital

Mit dem Ankauf einer gemischt genutzten Immobilie in Mülheim an der Ruhr hat Verifort Capital das erste Objekt für seinen aktuellen Value-Add-Fonds erworben. Das Gebäude soll nicht nur modernisiert, sondern auch nachhaltig aufgewertet werden.

Mit dem Erwerb einer Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Mülheim an der Ruhr hat der Asset Manager Verifort Capital das erste Objekt für seinen geschlossenen Publikums-AIF „VC Value Add Plus gesichert. Der Fonds verfolgt eine Value-Add-Strategie, bei der Bestandsobjekte durch gezielte Maßnahmen revitalisiert und im Wert gesteigert werden sollen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die 2001 errichtete Immobilie liegt im Stadtteil Mülheim-Saarn und bietet rund 4.000 Quadratmeter Mietfläche, verteilt auf sechs Geschosse. Neben Büro- und Handelsflächen beherbergt das Gebäude auch Praxisräume. Zu den derzeitigen Mietern zählen unter anderem eine Zahnarztpraxis sowie ein Beratungsunternehmen.

ESG-Maßnahmen und Vermietungspotenzial

„Dieser Ankauf passt hervorragend in unseren ‚VC Value Add Plus'“, erklärt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. „Wir haben hier einerseits ein Objekt, das mit seiner guten Erschließung und verkehrsgünstigen Lage ein attraktiver Standort für Gewerbemieter ist. Andererseits sehen wir großes Potenzial, dank unserer umfassenden Value-Add-Expertise signifikante Wertsteigerungen erreichen zu können, die deutlich über den Prospektannahmen liegen.“

Geplant sind umfangreiche ESG-Maßnahmen, darunter eine Dachbegrünung, die Installation von E-Ladesäulen sowie Optimierungen bei Heiz- und Wasserverbräuchen. Zudem sollen neue Sozialflächen für die Mieter geschaffen werden. Parallel arbeitet Verifort Capital daran, freie Flächen im Gebäude neu zu vermieten, um die Auslastung zu erhöhen.

Fokus auf nachhaltige Wertsteigerung

Der Publikumsfonds „VC Value Add Plus“ investiert deutschlandweit in Büro-, Handels- und Logistikimmobilien mit Entwicklungspotenzial. Im Rahmen der Value-Add-Strategie sollen die Objekte modernisiert, ökologisch verbessert und anschließend veräußert werden. Die geplante Laufzeit beträgt sechs Jahre. Als Artikel-8-Fonds legt Verifort Capital dabei besonderen Wert auf Nachhaltigkeitsaspekte und ESG-konforme Investitionen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/erstes-objekt-fuer-vc-value-add-plus-verifort-capital-investiert-in-muelheimer-gewerbeimmobilie-704446/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.