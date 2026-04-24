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Bitcoin zwischen Risikoanlage und digitalem Gold

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Bitcoin
Foto: ChatGPT
Die Kryptomärkte bleiben volatil, werden aber durch Bitcoin-Nachfrage und institutionelle Zuflüsse gestützt.

Geopolitische Spannungen setzen Kryptowährungen unter Druck. Doch der Markt zeigt sich robuster als in früheren Stressphasen. Entscheidend ist, wer jetzt Kapital zuführt.

Die aktuelle Kalenderwoche ist maßgeblich von geopolitischen Spannungen geprägt, insbesondere durch die wieder aufgeflammten Spannungen zwischen den USA und dem Iran. In solchen Phasen ist in Anlagemärkten häufig ein sogenanntes Risk-Off-Verhalten zu beobachten. Darunter versteht man eine Marktphase, in der Investoren Kapital aus risikoreicheren Anlageklassen wie Kryptowährungen abziehen und stattdessen in vermeintlich stabilere Werte wie Gold oder den US-Dollar investieren. Da der Kryptomarkt im Gegensatz zu traditionellen Börsen rund um die Uhr „geöffnet ist“, reagiert er besonders schnell auf neue Nachrichten und fungiert so als Frühindikator für Marktstimmung – was aber auch bedeutet, dass die Kurse von Krypto-Assets so als erstes Zuwächse oder Einbrüche erleben.

Bitcoin zwischen Risikoanlage und digitalem Wertspeicher

Das größte Kryptoasset Bitcoin bewegt sich in dieser Situation weiterhin im Spannungsfeld zwischen Risikoanlage und alternativem Wertspeicher. Kurzfristig zeigt sich eine gewisse Korrelation mit dem Technologiesektor, wodurch der Kurs in unsicheren Marktphasen unter Druck gerät. Mittelfristig wird jedoch zunehmend deutlich, dass Bitcoin in Krisensituationen auch als sogenanntes digitales Gold wahrgenommen wird, also als grenzüberschreitendes, nicht staatlich kontrolliertes Wertaufbewahrungsmittel.

Die folgende Entwicklung des Bitcoin-Kurses gegenüber dem US-Dollar zeigt, dass sich der Markt trotz zwischenzeitlicher Unsicherheiten auf Wochensicht insgesamt stabil bis leicht positiv entwickelt hat. Quelle: TradingView https://de.tradingview.com/symbols/BTCUSD/?timeframe=7D

Altcoins reagieren sensibler auf Marktstress

Im Altcoin-Segment zeigt sich in dieser Woche eine höhere Sensitivität gegenüber Marktschwankungen. Während Ethereum durch stabile Staking-Aktivitäten gestützt wird, beim Staking werden Kryptowährungen zur Sicherung eines Netzwerks hinterlegt und dafür vergütet, reagieren andere Projekte wie Solana deutlich volatiler. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Differenzierung innerhalb des Marktes.

Institutionelle Nachfrage sorgt für Stabilität

Ein zentraler stabilisierender Faktor bleibt die anhaltende Nachfrage institutioneller Investoren. Insbesondere börsengehandelte Produkte wie ETFs, also Fonds, die an regulierten Börsen gehandelt werden und einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen, tragen dazu bei, dass Rücksetzer vermehrt für Nachkäufe genutzt werden. Diese Dynamik begrenzt aktuell stärkere Abwärtsbewegungen.

Ausblick: Kurzfristige Unsicherheit, mittelfristige Stabilisierung

Kurzfristig dürfte der Markt weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen geprägt bleiben. Entsprechend ist mit anhaltender Volatilität zu rechnen. Mittelfristig rücken jedoch strukturelle Faktoren wieder stärker in den Fokus. Institutionelle Kapitalzuflüsse und die fortschreitende Integration von Kryptowährungen in bestehende Finanzsysteme könnten stabilisierend wirken. Der Markt bleibt damit kurzfristig reaktiv, während die langfristigen Wachstumstreiber intakt sind.

Autor Darius Moukhtarzade ist Research Strategist des Krypto-ETP-Emittenten 21shares.

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