WIDe meldet Fortschritte bei drei PI- und einem DFI-Fonds

Die WIDe Wertimmobilien Deutschland Gruppe hat drei übernommene PI Pro Investor Immobilienfonds innerhalb eines Jahres stabilisiert und weiterentwickelt. Nach den Bewertungen unabhängiger Gutachter sind die Immobilienwerte zum Stichtag 31. Dezember 2025 gegenüber dem Vorjahr um bis zu 49 Prozent gestiegen, teilt das Unternehmen mit. Gleichzeitig werden bei zwei Fonds die Ausschüttungen wieder aufgenommen.

Die PI Fonds 3, 4 und 5 waren im Dezember 2024 in einer angespannten Situation übernommen worden. Ausschüttungen waren ausgesetzt, Immobilien deutlich abgewertet und die operative Steuerung neu aufzusetzen. WIDe verantwortet seither als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die Entwicklung der Portfolios. Auch die Fonds DFI Wohnen 1 und 2 wurden zum Jahreswechsel in das Management der WIDe integriert.

Das Unternehmen konzentriert sich seit 2010, auch mit den eigenen Fonds, auf Bestandsimmobilien und deckt den gesamten Zyklus von Ankauf über Bewirtschaftung bis zum Verkauf ab. Die operative Umsetzung erfolgt vollständig im eigenen Haus.

Deutliche Aufwertung der Immobilienportfolios

Die Neubewertung der Immobilien zeigt laut Gutachten einen klaren Anstieg. Beim PI Fonds 3 steigt der Wert von rund 31,3 Millionen Euro auf über 46 Millionen Euro, beim PI Fonds 4 von etwa 41,4 Millionen Euro auf über 61 Millionen Euro. Für das Stammportfolio des PI Fonds 5 ergibt sich eine Steigerung von rund 12,1 Millionen Euro auf über 18 Millionen Euro. Das entspricht Steigerungen zwischen 47 und 49 Prozent.

Parallel dazu wird bei zwei Fonds die Ausschüttungsfähigkeit wiederhergestellt. Für die Fonds 4 und 5 wurde die Wiederaufnahme der vierteljährlichen Auszahlungen beschlossen. Die erste Auszahlung ist für Ende Juni 2026 vorgesehen.

Auch im Fonds DFI Wohnen 1 zeigt sich Bewegung. Dort ist innerhalb weniger Monate ein erster Immobilienverkauf gelungen. Ein Objekt in München wurde mit einem Mehrerlös von rund 700.000 Euro vor Steuern veräußert.

Operative Maßnahmen zeigen Wirkung

„Was wir hier erreicht haben, ist kein Glücksfall – es ist das Ergebnis substanzorientierter Bewirtschaftung und konsequenter operativer Arbeit“, betont Dieter Lahner, geschäftsführender Gesellschafter der WIDe-Gruppe.

Die Gruppe verwaltet nach eigenen Angaben rund 360 Millionen Euro an Vermögenswerten und betreut elf geschlossene Investmentvermögen. Anleger sind überwiegend Privatpersonen sowie semiprofessionelle Investoren.