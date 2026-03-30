Primus Valor Fonds zahlt vorzeitig aus

Die vorzeitige Auszahlung des ICD 12 R+ basiert auf mehreren Faktoren, die den Fonds seit seiner Initiierung prägen, teilt das Unternehmen mit. Entscheidend war demnach der gezielte, antizyklische Ankauf von Wohnimmobilien zu attraktiven Konditionen. Viele Objekte konnten dabei deutlich unter ihrem jeweiligen Gutachterwert erworben werden, heißt es in der Mitteilung.

Zudem sei die Finanzierungsstruktur mit einem durchschnittlichen Kreditzins von unter 3,7 Prozent günstiger als die prospektierten Prognose von 4,5 Prozent und es erfolgten kontinuierliche Mietsteigerungen in den regional breit diversifizierten Bestandsliegenschaften. „Darüber hinaus leistet die fortlaufende Optimierung und Entwicklung der Immobilien im Bestand einen nachhaltigen Beitrag zur positiven Performance“, so Primus Valor.

Insgesamt entwickele sich der ICD 12 R+ aktuell teils deutlich besser als im ursprünglichen Basisszenario kalkuliert. Mit der Auszahlung im März steigt die Gesamtauszahlung des Ende 2024 geschlossenen Fonds auf zehn Prozent seit Fondsstart.

