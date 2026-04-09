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Hahn-Fonds für Fachmarktzentrum in Mannheim nach zwei Monaten voll platziert

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: ©Hahn Gruppe
Fachmarktzentrum Mannheim.

Die Hahn Gruppe hat ihren Pluswertfonds 185 nach nur zwei Monaten vollständig platziert. Der Fonds investiert in ein Fachmarktzentrum in Mannheim mit Edeka als Ankermieter. Was das Unternehmen als nächstes plant.

Die Hahn Gruppe hat den Publikums-AIF „Hahn Pluswertfonds 185 – Fachmarktzentrum Mannheim“ vollständig platziert, teilt das Unternehmen mit. Der im Februar 2026 gestartete geschlossene Immobilienfonds investiert rund 54 Millionen Euro in ein Fachmarktzentrum in Mannheim. Eingeworben wurden rund 32,5 Millionen Euro Eigenkapital inklusive Agio von qualifizierten Privatanlegern und Stiftungen.

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Das Objekt umfasst rund 14.900 Quadratmeter Mietfläche auf zwei Gebäudeteilen. Ankermieter ist Edeka. Zum Mietermix zählen außerdem Aldi, Dm, Jysk, Takko, Deichmann und Das Futterhaus. Rund 80 Prozent der Mieteinnahmen stammen aus dem Segment der Güter des täglichen Bedarfs.

Für Anleger sieht der Verkaufsprospekt eine Ausschüttung von 4,75 Prozent pro Jahr vor, die quartalsweise ausgezahlt wird. Die geplante Laufzeit endet am 31. Dezember 2040. Der angestrebte Gesamtmittelrückfluss liegt bei rund 178 Prozent vor Steuern.

Ein weiterer Fonds sei bereits in Vorbereitung, mit geplantem Vertriebsstart Ende des zweiten Quartals 2026. Paschalis Christodoulidis, Prokurist und Leiter Vertrieb, kündigt erneut „einen hochwertigen Nahversorgungsstandort und die bewährte Struktur der Pluswertfondsreihe“ an.

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