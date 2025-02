Europ Assistance Deutschland: Tim Schmidt übernimmt

Tim Schmidt, bisher Chief Customer Officer von Europ Assistance Deutschland, wird mit sofortiger Wirkung die Leitung der Europ Assistance in Deutschland übernehmen. Tim Schmidt berichtet an Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe. Er folgt auf Julia Ricks, die das Unternehmen verlässt.

Tim Schmidt (39) greift auf eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung und Expertise in der Assistance- & Versicherungswirtschaft zurück. Bevor er 2018 als Chief Customer Officer und Geschäftsführer zu Europ Assistance Deutschland kam, war er unter anderem bei Axa Partners in leitenden Positionen im Bereich Business Development tätig.

Pascal Baumgarten, CEO Home, Mobility, Northern and Eastern Europe dankte Schmidt Vorgängerin Julia Ricks und zeigt sich überzeugt, dass Schmidt mit seiner reichen Erfahrung und tiefen, umfassenden Verständnis für die Branche maßgeblich zum weiteren Wachstum beitragen werde.

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern von Assistance-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Versicherungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Reisen, Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Seniorenbetreuung und Cyber-Sicherheit an. Kunden erhalten Unterstützung in Notfällen und im Alltag – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Europ Assistance ist Teil der Generali Gruppe und in über 200 Ländern tätig.