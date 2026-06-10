Ist das Ende von Bitcoin jetzt da?





In diesem Video analysiert Marc Friedrich die wichtigsten On-Chain-Indikatoren, ETF-Daten und Chartmarken, um herauszufinden, ob wir uns bereits in einer attraktiven Kaufzone befinden. Außerdem schaut er auf den Realized Price, den 200-Wochen-Durchschnitt und die aktuellen Prognosen zum Bitcoin-Vierjahreszyklus. Am Ende nennt Friedrich, welche Kursbereiche er aktuell besonders im Auge hat und warum Panik an den Märkten oft genau dann um sich greift, wenn die größten Chancen entstehen.