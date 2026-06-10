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Ist das Ende von Bitcoin jetzt da?

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min

Bitcoin ist in den letzten Tagen massiv unter Druck geraten und die Stimmung am Markt ist so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Gleichzeitig sorgt Michael Saylor für Schlagzeilen, nachdem Strategy erstmals Bitcoin verkauft hat – doch was steckt wirklich dahinter und droht dem Unternehmen tatsächlich eine Liquidation? 



In diesem Video analysiert Marc Friedrich die wichtigsten On-Chain-Indikatoren, ETF-Daten und Chartmarken, um herauszufinden, ob wir uns bereits in einer attraktiven Kaufzone befinden. Außerdem schaut er auf den Realized Price, den 200-Wochen-Durchschnitt und die aktuellen Prognosen zum Bitcoin-Vierjahreszyklus. Am Ende nennt Friedrich, welche Kursbereiche er aktuell besonders im Auge hat und warum Panik an den Märkten oft genau dann um sich greift, wenn die größten Chancen entstehen.

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